Omicidio di Rocco Desiante. Gravi indizi su un giovane rumeno che avrebbe agito da solo

Un omicidio particolarmente efferato e violentissimo . Queste le parole usate dal Procuratore generale della Repubblica di Ravenna, dott. Alessandro Mancini , per descrivere il delitto di Castiglione di Cervia , sulla base delle rilevanze emerse dalla perizia medico legale condotta dal prof. Franco Tagliaro di Verona, sul corpo di Rocco Desiante. Ad oggi c'è il fermo di una persona indiziata di delitto , a carico di un cittadino rumeno , legato alla cerchia delle conoscenze della vittima, sul quale si concentrano indizi concordanti gravi.

Il pizzaiolo pugliese è stato trovato morto lo scorso 7 ottobre, in un lago di sangue nell'appartamento che un amico gli aveva messo a disposizione per qualche giorno, in attesa che la vittima rientrasse in Puglia, dove lo attendeva la famiglia.

IL MOMENTO DELLA MORTE

Gli accertamenti sull’umor vitreo, attualmente il metodo più efficace per stabilire con precisione l'epoca della morte, fanno risalire il decesso ad un periodo compreso tra le 70 e le 90 ore precedenti il prelievo, avvenuto nel pomeriggio di domenica 7. Desiante sarebbe dunque stato ucciso il giovedì notte, ipotesi compatibile con quanto supposto dagli inquirenti.

LE CAUSE DELLA MORTE

Secondo le rilevanze medico legali, il decesso sarebbe avvenuto in conseguenza di una pluralità di lesioni molto importanti, fratturative della teca cranica, nella parte parietale e nucale, che hanno provocato un'emorragia massiva, con la conseguente insorgenza di difficoltà respiratorie gravissime e un calo di pressione sanguigna talmente importante, da portare alla morte, in un lasso di tempo che però è stato stimato non inferiore alle due ore dal violento pestaggio. Il povero Rocco Desiante sarebbe dunque morto soffocato nel suo stesso sangue, tra indicibili sofferenze.

"Il luogo del delitto era impressionante - ha commentato Mancini -: un lago di sangue, tutto il pavimento del soggiorno era coperto da sangue, anche sulle pareti c'erano copiose macchie, un po' dappertutto. Questo mette in luce la particolare violenza ed efferatezza con cui ha operato l’omicida".

L’esito medico legale ha escluso l’utilizzo di armi da fuoco. Non vi sono infatti lesioni da sparo, come inizialmente ipotizzato a causa della mancanza di una parte del padiglione auricolare sinistro, che invece gli accertamenti medico legali attribuiscono alla particolare violenza nell’attribuzione di colpi ripetuti, sferrati con un corpo contundente che al momento non è stato ritrovato.

IL FERMATO

Ad essere sottoposto a fermo di indiziato di delitto è un giovane rumeno che, durante l'interrogatorio di fermo, eseguito nella mattinata di oggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attualmente il provvedimento è stato sottoposto alla convalida del GIP, che interrogherà nuovamente l'uomo e deciderà il da farsi. Il supposto assassino apparterrebbe alla cerchia di conoscenze strette della vittima, soprattutto per quanto riguarda le frequentazioni dell'ultimo periodo.

Al momento, gli inquirenti ipotizzano che l'uomo abbia agito da solo, anche se non si esclude che nello sviluppo delle indagini possano emergere eventuali coinvolgimenti di altre persone, se non proprio nella fase esecutiva, quanto meno come mandanti del delitto.

A carico dell'uomo c'è quello che Mancini ha definito un compendio indiziario grave, che riguarda sia gli accertamenti investigativi dei Carabinieri in fase investigativa, con riferimento ad alcune operazioni effettuate sul cellulare dell’indagato, sia con riferimento agli abiti che l’indagato indossava la sera antecedente al delitto, ossia il mercoledì: abiti dei quali non si è ritrovato traccia durante la perquisizione del suo appartamento. Come se fossero spariti nel nulla, forse perchè utilizzati durante la mattanza e dunque impregnati irreversibilmente di sangue?

Un altro elemento importante che ha indirizzato le indagini verso la cerchia dei conoscenti della vittima riguarda il famoso fatto che la porta d'ingresso dell'appartamento della vittima fosse chiusa dall'interno con la chiave infilata nella toppa, senza segno di effrazione alcuna. Cosa che aveva fin da subito dato adito a pensare che la vittima conoscesse il suo assassino e lo avesse lasciato entrare.

Le indagini per accertare la verità sulla morte di Rocco Desiante proseguono comunque senza sosta: fino ad ora sono state condotte dal Nucleo investigativo di Ravenna, con il supporto conoscitivo dei colleghi della Compagnia di Cervia Milano Marittima e, dal punto di vista tecnico scientifico, dai Carabinieri del RIS di Parma.