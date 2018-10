Celebrato il IV centenario del primo Miracolo della Beata Vergine di Sulo con il Card. Bertone

Alla presenza di una folta partecipazione di pellegrini - la Madonna di Sulo è infatti venerata in particolare nelle tre diocesi romagnole di Forlì-Bertinoro, Ravenna-Cervia e Faenza-Modigliana - il Cardinal Bertone, durante l’omelia, ha fatto memoria di come nel settembre 1618 il Conte Paolo Gamba e il suo figlio Pietro andarono alla Fiera di Lugo e comprarono una Madonnina in terra di ceramica di Faenza, perché quel ragazzo l’aveva richiesta e tornati alla casa di Sulo (oggi Filetto) essi l’appesero ad un olmo piantato vicino a casa e ormai secco, e come la mattina seguente tale albero fu trovato tutto verdeggiante e bello, e da quel momento invocata con fede dai tanti pellegrini accorsi, la Madonna venerata a Sulo cominciò a dispensare varie grazie, molte delle quali trascritte, e spiegabili solo con la fede.

La stessa fede che ha toccato il numeroso gruppo di pellegrini nell’incontro con il Cardinal Bertone e di loro con la Madonna di Sulo: momenti toccanti nell’incontro con la gente accorsa. Don Pawel Szymusiak attuale parroco di Filetto e rettore del Santuario della Madonna di Sulo, assieme a Don Paolo Giuliani, originario di Filetto, hanno salutato a nome dei pellegrini accorsi il Cardinale. Al termine della celebrazione religiosa, il Cardinal Bertone, pur affaticato dagli anni, si è reso disponibile ad incontrare la molta gente accorsa, le famiglie con i loro figli e a parlare con loro.