Barca in avaria. Tre persone salvate dal mare in burrasca dalla Capitaneria di Porto di Ravenna

Un natante in difficoltà, con a bordo tre persone, due adulti e un adolescente, è stato tratto in salvo dalla burrasca ieri, domenica 21 ottobre, nel tratto di mare antistante Porto Garibaldi. Erano le 14.45 quando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna ha ricevuto infatti, tramite il numero d'emergenza 1530, la segnalazione di una piccola imbarcazione da diporto di 5 metri, in difficoltà a causa di un'avaria al motore.

Considerate le condizioni metereologiche proibitive, con stato del mare 5 e vento di 40 nodi da est, i militari hanno disposto l’immediato intervento della motovedetta cp 328, che si è diretta nella zona segnalata per iniziare le operazioni di ricerca. Poichè una prima perlustrazione aveva dato esito negativo, è stato allertato anche un aeromobile ad ala rotante dei Vigili del Fuoco, il cui intervento non si è però reso fortunatamente necessario: dopo accurate ricerche sotto costa, in condizioni di mare molto agitato, è stata intercettata l’unità in difficoltà e, accertate le buone condizioni di salute degli occupanti, si è proceduto al trasferimento dei tre diportisti sulla motovedetta di soccorso cp328.



Le operazioni di recupero, avvenute all’interno di acque ristrette, trovandosi l’unità da diporto all’interno di un impianto di miticoltura, sono state particolarmente difficoltose a causa delle condizioni metereologiche decisamente avverse ma, grazie alla prontezza ed all’efficienza del personale impiegato nelle operazioni di soccorso, i naufraghi sono stati tratti tutti in salvo.



Gli sfortunati diportisti, una volta sbarcati, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, ma le loro condizioni per fortuna erano buone e sono stati prontamente dimessi.