GiovinBacco 2018. Tutti i vini Slow che trovate in Piazza Kennedy dal 26 al 28 ottobre

Tornano anche nel 2018 a GiovinBacco (dal 26 al 28 ottobre) i vini italiani Slow Wine - i vini con la chiocciolina - segnalati dalla Guida Slow Wine (quella 2018-2019 edita da Slow Food). Sono vini ottimi, che oltre ad avere una qualità organolettica eccellente, riescono a condensare nel bicchiere caratteri legati a territorio, storia e ambiente. Il Vino Slow risponde anche al criterio del buon rapporto tra la qualità e il prezzo, tenuto conto di quando e dove è stato prodotto. Tutti 29 vini Slow Wine sono nello stand del vino in Piazza Kennedy . Quelli romagnoli invece sono in Piazza del Popolo.

In selezione trovate grandi rossi e grandi bianchi italiani. Montepulciano d'Abruzzo e Aglianico del Vulture, Pigato e Gewurztraminer, Nero d'Avola e Montefalco Rosso, Verdicchio di Jesi e Barbaresco, Lambrusco di Sorbara e Falanghina e così via. Per 15 vini Slow Wine servono due tagliandi per ogni assaggio (30 ml). Per 14 vini Slow Wine (30 ml) serve un solo tagliando. I tagliandi sono in vendita presso lo stand. Qui sotto nelle due tabelle tutti i vini Slow Wine che trovate a GiovinBacco 2018 in Piazza Kennedy.

I prezzi per degustare i vini

I biglietti per la degustazione dei vini sono in vendita presso le casse in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy. A GiovinBacco si paga anche con la APP Satispay, con Bancomat o Carte di Credito. Sono in vendita carnet da 4, 6 e 10 tagliandi, a questi prezzi:

carnet da 4 tagliandi a 8 euro con il calice e 6 euro senza calice;

carnet da 6 tagliandi a 11 euro con il calice e 9 euro senza calice;

carnet da 10 tagliandi a 15 euro con il calice e 13 euro senza calice.

Per una degustazione di vino passito, di Sangiovese Riserva e dei vini della Guida Slow Wine sono necessari 2 tagliandi. Per tutti gli altri vini rossi e bianchi 1 solo tagliando. Le degustazioni prevedono la mescita di 30 ml per tutti i vini.

Per i soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, COOP Alleanza 3.0 e i possessori dei tagliandi “Il Piatto GiovinBacco” è previsto 1 tagliando degustazione gratuito per ogni acquisto di un carnet da 4 consumazioni (i soci devono esibire la tessera valida e queste riduzioni non sono cumulabili), mentre sono previsti 2 tagliandi degustazione gratuiti per ogni acquisto di carnet da 6 e da 10 consumazioni. A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni.