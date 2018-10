La storia. Il ravennate Umberto Pascoli sulla scia di Alex Zanardi vince il Giro d'Italia a Torino

La sua paralisi rientra nella categoria h2, come lui stesso ci spiega, e considerato che le categorie definite per il mondo sportivo disabile vanno da 1 (gravissima) a 5 (meno grave), per Umberto risulta molto più faticoso gareggiare, perchè esposto a maggiori rischi di salute.



"Ho sempre amato il ciclismo, lo praticavo con costanza anche prima dell'incidente stradale - ci spiega -. Dopo la paralisi riprendere è stato complicato anche perchè in quegli anni non esistevano ancora i modelli handbike. Il mondo era molto indietro nel campo della disabilità. Oggi invece, e per fortuna, possiamo correre e gareggiare da veri professionisti."



"Ho partecipato 10 volte alla 100km del Passatore, che da Faenza arriva a Firenze e ho ottenuto il titolo di campione regionale Veneto, partecipando alle gare con la mia squadra Branca Cicloni di Conegliano. Adesso sono impegnato nel Campionato a squadre - aggiunge Umberto - che ci ha visti impegnati in ben 11 tappe e che terminerà il 28 ottobre con l'ultima di Pordenone. Abbiamo già ottenuto il 3° posto nella categoria assoluti, grazie al punteggio totalizzato lungo il percorso."



"La vittoria del Giro d'Italia e la conquista della maglia rosa rappresentano per me il coronamento di un sogno - afferma -, di un obiettivo raggiunto dopo grandi sforzi e duri allenamenti. E tutto questo è stato reso possibile grazie anche ai miei sponsor - la Somec di Lugo (che si occupa della vendita di biciclette e che ha fondato una squadra di bici da corsa) e la Maddiline, che realizza modelli per disabili -, che mi hanno accompagnato in questa impresa. È davvero complicato per noi disabili riuscire a trovare persone o strutture che credano in noi e decidano di investire tempo, ma soprattutto denaro, per permetterci di partecipare a competizioni di questo livello."



"Mi alleno dalle 3 alle 5 volte a settimana, dipende se ci sono o meno gare in programma nel weekend e percorro dai 42 ai 50 km al giorno. La mia più grande fan è mia figlia di 9 anni, che mi accompagna a tutte le competizioni e a cui dedico le mie vittorie. Spero di partecipare alla Maratona di Ravenna in programma questo novembre e, se me lo permetteranno, vorrei trainare mia figlia con un carretto durante tutta la corsa. È il suo desiderio" conclude Umberto.





Umberto ai campionati regionali Veneto e con la figlia ed Ivana Spagna, scelta come madrina del Giro D'Italia