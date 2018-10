TIRO CON L'ARCO / Pioggia di medaglie per gli atleti ravennati al 20° Torneo Città di Ravenna

Dopo i buonissimi risultati ottenuti nella stagione outdoor, Sofia Fuschini è partita in quarta nell’indoor, sbriciolando il suo precedente record personale di 450 punti con un ottimo 475 (234+241) che le ha permesso di conquistare la medaglia d’oro per la categoria arco olimpico allievi femminile, dietro a due atlete degli arcieri M.A.Sf di Cotignola, Rebecca Capelli (seconda di un solo punto) e Benedetta Morganti (terzo posto). Il punteggio ottenuto le ha permesso anche di stabilire il nuovo record di compagnia per la categoria allievi femminile, sempre da lei siglato a Castenaso lo scorso anno.



Record personale anche per Niccolò Corsini, allievi arco olimpico maschile, che ha migliorato di circa 60 punti il suo precedente risultato. E anche se il punteggio di 456 non gli è stato sufficiente per accedere al podio, si è aggiudicato un ottimo 5° posto alle spalle di giovani atleti del calibro di Francesco Gregori dell’Arco Club Riccione (argento di categoria e bronzo assoluto agli appena passati Campionati Italiani Targa), classificatosi al primo posto.



Buonissimi risultati nell’individuale anche per Denis Costantini, che, perseverando nella pratica dell’arco compound ha centrato, proprio in casa, un ottimo risultato.

Con il punteggio di 572 (287+285) è salito sul podio mettendosi al collo la medaglia d’argento, e mancando, per soli due punti, quella d’oro, che è andata a Moreno Canestrini dell’A.S.D Quarry. Un ottima prestazione che gli è valsa il suo record personale e il record di compagnia per l’arco compound senior maschile.



Bene anche le squadre che hanno fatto incetta di medaglie, conquistando ben 4 podi.



Medaglia d’oro per Silvia Soglia (423), Marina Massaroli (417 record personale ) e Samanta Mazzotti (382 record personale) per l’arco olimpico senior femminile con il punteggio di 1222. È d’argento invece la medaglia dei compoundisti Denis Costantini (572), Luca Ravaioli (567), Alessandro Farinella (536 e record personale) con 1675.



Medaglia di bronzo per Riccardo Canali (459 record personale), Giovanni Putzu (456 record personale) e Marco Fuschini (363) per la categoria arco olimpico senior maschile con 1278 punti, e sempre di bronzo la medaglia per Luca Cicognani (505), Simone Pizzi (496) e Franco Travaglini (482) per la categoria master maschile arco olimpico con il punteggio di 1483.



Prossimo appuntamento per gli Arcieri Bizantini è per venerdì 26 ottobre presso la sala tiro di Via Lago di Garda per la serata di presentazione dei corsi FITARCO e FIARC per ragazzi e adulti.

L’appuntamento è per le ore 21.00, non serve prenotazione e si avrà la possibilità di provare il tiro con l’arco.