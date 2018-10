Chiese chiuse a Ravenna. Diocesi: "Si va verso l'accorpamento delle parrocchie"

Da alcuni giorni la chiesa di San Giovanni Evangelista, in Viale Farini, è chiusa a fedeli e turisti, così come la chiesa di San Giovanni Battista, detta della Cipolla, in Via Girolamo Rossi. Attività sospese in entrambe le basiliche perchè rimaste senza parroco, in un caso per problemi di salute di Don Giorgio, nell'altro per la raggiunta età pensionabile di Don Gino. E sono in molti i parrocchiani e i ravennati, fedeli o non fedeli ma affezionati ad antrambe le chiese, a domandarsi cosa accadrà in futuro.