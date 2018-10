Nuovi 22 autovelox "mobili" lungo le strade ravennati. Entro l'estate saranno attivi

Si tratta, infatti, dei box "mobili" previsti nel secondo lotto d'acquisto da parte del Comune di Ravenna, per una spesa di 30 mila euro, che saranno posizionati entro la prossima estate in diverse località.

Secondo quanto dichiarato dal Vicensindaco al Resto del Carlino Ravenna, i box, che conterranno a turno gli autovelox, saranno installati lungo le principali strade nei pressi sia dei lidi ravennati (Lido di Classe, Lido di Dante, Lido di Savio, Lido Adriano) che nel forese, a Mezzano, San Michele, Mensa Matellica, Borgo Masotti, Savarna e a Ravenna città in via Canale Molinetto e via Trieste.

Dopo i quattro autovelox fissi posizionati a Coccolia, Castiglione, alla Standiana e Fosso Ghiaia sia Fusignani che il comandante della Polizia Municipale, Andrea Giacomini, si sono dichiarati soddisfatti. Sono infatti stati raggiunti i due principali obbiettivi: "aumentare la sicurezza e limitare la velocità" nei confronti degli autimobilisti, e il numero delle sanzioni è in calo, secondo i dati dichiarati da Fusignani e riportati nell'articolo al Corriere Romagna.