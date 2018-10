Scuole sicure. Il cane antidroga trova a Faenza un 22enne con alcuni grammi di marijuana addosso

Proseguono i controlli relativi a “ Scuole sicure ”, il progetto predisposto dal Ministero dell’Interno e coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale per il contrasto allo spaccio ed al consumo delle sostanze stupefacenti in ambito scolastico .

Su disposizione del Questore di Ravenna, dr. Rosario Eugenio Russo, nella mattinata del 24 ottobre scorso, agenti del Commissariato di Faenza ed una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Ravenna, hanno effettuato una serie di controlli che hanno interessato il Liceo “Torricelli – Ballardini” di Faenza e lo scalo ferroviario.



“Lucky”, il cane antidroga delle Fiamme Gialle, ha individuato alcuni grammi di marijuana, trovati in possesso a un 22enne che stava attraversando il sottopassaggio della stazione. Lo stupefacente e il bilancino di precisione elettronico rinvenuti indosso al giovane sono stati sequestrati.



Per questi motivi, F.R., cittadino italiano di 22 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.