Scuola. Gli allievi dell'Itis Baldini a lezione con Martin Karplus, premio Nobel per la Chimica

Mercoledì 24 ottobre, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, un gruppo di studenti dell’ITIS Nullo Baldini di Ravenna ha incontrato Martin Karplus, premio Nobel per la Chimica nel 2013. Il Prof. Karplus, a cui è stato conferito dalla Ca’ Foscari l’Honorary Fellowship, ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo “Motion: The Hallmark of Life. From Marsupials to Molecules”.