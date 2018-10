"Medical Noir" a Ravenna. Appuntamento alla Classense con Danilo Arona ed Edoardo Rosati

Scrittore, ricercatore e giornalista, tra i padri fondatori del fantastico italiano, Danilo Arona è nato e vive ad Alessandria. Ha un passato da musicista rock e, in realtà, non ha ancora appeso la chitarra al chiodo. Ha scritto più di 40 libri e un incalcolabile numero di articoli sul cinema e sul lato oscuro della realtà. Tra le sue pubblicazioni di narrativa: “Un brivido sulla Schiena del Drago”, “Black Magic Woman”, “Palo Mayombe”, “Cronache di Bassavilla”, “Rock – i delitti dell'Uomo Nero”, “L'estate di Montebuio”, “Ritorno a Bassavilla”, “Malapunta – L’isola dei sogni divoratori”, “Finis Terrae”, “Bad Visions”, “La maledizione della croce sulle labbra” e “Km 98” in coppia con Edoardo Rosati, “L’autunno di Montebuio” con Micol Des Gouges, “Land's End- Il teorema della distruzione” con Sabina Guidotti, “Morgan e il buio”, “L'inquietante bottega delle piante fatali” e “L'ultima storia da raccontare” con Angelo Marenzana. Per la saggistica: “Tutte storie”, “Satana ti vuole”, “Possessione mediatica” e “Gli uccelli di Alfred Hitchcock”.

Nato a Pescara nel 1959, laureato in Medicina, Edoardo Rosati è giornalista specializzato nella comunicazione medico-scientifica. Ha fatto parte del gruppo redazionale che ha dato vita al Corriere Salute, il supplemento di Medicina del Corriere della Sera. Ha scritto numerosi libri di salute rivolti al grande pubblico (per Rizzoli, Fabbri, Sonzogno, Sperling & Kupfer, Mind Edizioni). Attualmente scrive di medicina per il settimanale GENTE. È anche autore di narrativa medical thriller: il racconto «Paziente Zero», per l'antologia Anime Nere (Oscar Mondadori), L'ultima vertigine (Giallo Mondadori), che ha vinto il Premio Letterario Serono, e poi il romanzo La maledizione della croce sulle labbra (a quattro mani con Danilo Arona) per Ink Edizioni, nella collana Medical Noir (che dirige con Arona). Per Rizzoli Lizard ha ideato e curato l’antologia Splatter – Tutto il meglio di, dedicata all’omonimo fumetto horror. Nel 1995 ha fondato il marchio PuntoZero, casa editrice specializzata nella saggistica rivolta al fumetto e al cinema fantastico. Figura tra i membri dell’Associazione Peripato, il cui scopo è ravvivare in chiave moderna la relazione tra scienza medica e cultura umanistica.

Per informazioni: cell. 335 6485088 - gialloluna@racine.ra.it - www.gialloluna.com La partecipazione all’incontro è gratuita.