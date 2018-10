Natura. Al Museo NatuRa 2 pomeriggi scientifici per bambini con il laboratorio "Scienza in gioco"

Il Museo NatuRa di Sant’Alberto nelle giornate di giovedì 1° e venerdì 2 novembre propone due pomeriggi scientifici per bambini curiosi , e domenica 4 novembre una visita guidata dedicata agli animali marini. Dalle ore 14 alle ore 18 del 1° novembre il Museo apre a tutti le porte del suo laboratorio per “Scienza in gioco”, un evento tra scienza e curiosità con attività di osservazione e ricerca che si svolgono a ciclo continuo con la presenza costante di un esperto museale, per bambini dai 7 anni in su.

Il laboratorio di NatuRa per l’occasione è allestito con diversi tavoli di scienza dedicati agli animali con l’analisi di diversi reperti grazie al supporto di microscopi ottici, stereoscopi e tutta la strumentazione del laboratorio didattico.



Dalle ore 14 alle ore 18 del 2 novembre il Museo propone invece “La scienza dei piccoli”, un pomeriggio scientifico con piccoli esperimenti e curiose osservazioni per bambini dai 3 ai 6 anni. Anche in questo caso le attività si svolgeranno a ciclo continuo per tutto il pomeriggio alla presenza di un esperto, i tavoli del laboratorio saranno allestiti con materiali da osservare e con piccoli spettacolari esperimenti che i bambini potranno sperimentare in prima persona.

Domenica 4 novembre alle ore 10 il Museo propone una visita guidata alle sue collezioni sul tema del mare. Insieme alla guida i partecipanti andranno alla scoperta di uccelli marini, pesci, molluschi, con l’osservazione delle meravigliose conchiglie di Tridacna e Nautilo. Si potrà osservare inoltre il dente di Narvalo scoprendo le affascinanti abitudini di questo mammifero marino e le leggende a lui legate.

Negli orari di apertura del Museo sarà sempre attivo “Ci metto il becco…in autunno”, la caccia al tesoro da svolgere in autonomia all’interno del Museo per andare alla ricerca di animali e risolvere misteri. Tutti gli eventi sono compresi nel prezzo del biglietto d’ingresso al Museo: intero € 3, ridotto € 2, gratuito per i bambini in età prescolare.



Per info e prenotazioni: Museo NatuRa tel. 0544 528710; natura@atlantide.net.