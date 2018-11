Astronomia. Il progetto ravennate Costellazione Manga vola a Lucca Comics and Games

Dopo il successo in Giappone al congresso sulla comunicazione dell'astronomia “Communicating Astronomy with the Public”, la ravennate Daria Dall’Olio e Piero Ranalli porteranno Costellazione Manga a Lucca Comics and Games nella sezione Educational .

Ques'oggi, venerdì 2 novembre, in occasione dell’edizione di Lucca Comics and Games 2018, Daria Dall’Olio e Piero Ranalli proporranno un workshop aperto ai giornalisti e ai comunicatori della scienza, agli insegnanti e agli operatori museali ed anche agli studenti.



"Fumetti e cartoni animati presentano spesso riferimenti ad alcuni aspetti del mondo reale di cui si occupa la ricerca scientifica. Un richiamo a un oggetto astronomico, l'allusione a una legge fisica o la sua negazione possono aprire una finestra verso il mondo della scienza - spiegano Dall'Olio e Ranalli -. Costellazione Manga ha dimostrato, nel corso di sette anni, che i riferimenti astronomici nei manga e negli anime sono un mezzo potentissimo per catturare l'attenzione del pubblico e per rendere efficace la trasmissione della conoscenza; possono essere un valido strumento a disposizione di insegnanti e operatori in planetari e musei".

In questa occasione, Daria Dall’Olio e Piero Ranalli presenteranno Costellazione Manga includendo i riferimenti agli studi di pedagogia su cui si basa e la loro esperienza nella scelta del materiale e sul suo adattamento al pubblico. Mostreranno in pratica il loro progetto con una sessione d'esempio ispirata alle opere di Leiji Matsumoto. Quest'anno infatti Lucca Comics ospiterà anche Leiji Matsumoto, autore giapponese di fama mondiale e creatore di fumetti come Galaxy Express e Capitan Harlock.

Lucca Comics è una delle più importanti fiere del fumetto, dell'animazione, dei giochi di ruolo e dell'immaginario fantasy e fantascientifico. È la più importante fiera del settore in Italia, e la prima d'Europa e la seconda al mondo dopo il Comiket di Tokyo.

Costellazione Manga è di un progetto “made in Ravenna” creato da Daria Dall’Olio e Piero Ranalli e frutto della collaborazione tra l'Associazione tra gli Scambi Culturali Italia e Giappone (ASCIG), l'Associazione Ravennate Astrofili Rheyta e l’Associazione Culturale Solaris.

Qui il link: https://www.luccacomicsandgames.com/it/2018/games/educational/costellazione-manga-venerdi-2-novembre-ore-1030-1330/

Il workshop verrà offerto anche in lingua inglese il 3 novembre e il link al sito è qui: https://www.luccacomicsandgames.com/it/2018/comics/educational/costellazione-manga-sabato-3-novembre-ore-0900-1100/

Daria Dall’Olio si è laureata in Astronomia presso l'Università di Bologna e al momento sta proseguendo gli studi frequentando il dottorato in astronomia presso la Chalmers University of Technology di Göteborg e l'Osservatorio Spaziale di Onsala (Svezia), dove si occupa di radioastronomia e studia la formazione di stelle. È socia dell’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta (ARAR) e collabora da anni con il Planetario di Ravenna, dove organizza eventi divulgativi di astronomia. È appassionata di cultura giapponese ed è membro del direttivo dell’Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone di Ravenna. Costellazione Manga riunisce la sua passione per l'astronomia a quella per il Sol Levante. Daria è inoltre Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE e questo le ha permesso di offrire Costellazione Manga anche sotto forma di attività all'aperto e di osservazione del cielo nei parchi naturali. In particolare a Ravenna, con l'Associazione Culturale Solaris ha preso parte alle attività e all'organizzazione del Festival Naturae volto a promuovere le bellezze naturalistiche di Lido di Classe e della Riserva Naturale della Foce del Bevano e delle dune costiere ravennati.

Piero Ranalli ha conseguito il dottorato di ricerca in Astronomia presso l'Università di Bologna. Ha lavorato come ricercatore in astronomia in Giappone, Grecia, Italia e Svezia, occupandosi principalmente di osservazioni nei raggi X di galassie e nuclei galattici attivi; da qualche anno si occupa anche di ricerca di pianeti extra-solari. È autore di più di 50 pubblicazioni su riviste specialistiche internazionali. Collabora con il Planetario di Ravenna dove organizza eventi divulgativi di astronomia. È membro dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU) ed è appassionato di cultura giapponese. Attualmente lavora come data scientist presso Combient AB ed è associato all'Università di Lund.

Dal punto di vista puramente scientifico sia Daria Dall'Olio sia Piero Ranalli hanno ottenuto ottimi risultati e hanno recentemente partecipato alla Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale che si è tenuta a Vienna ad Agosto di quest’anno. Per due settimane gli astronomi di tutto il mondo hanno avuto modo di discutere sui temi di astrofisica più attuali e di confrontarsi sui più recenti risultati e sulle scoperte di fisica spaziale. Sia Daria sia Piero hanno presentato i loro risultati in due seminari davanti ad un pubblico di ricercatori internazionale. Piero ha parlato del rilevamento dei pianeti extrasolari con l'uso di dati del satellite europeo Gaia mentre Daria nel suo intervento ha discusso la mappatura dei campi magnetici nelle zone della nostra galassia dove nascono nuove stelle.