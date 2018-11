Abbattimento barriere architettoniche: respinta in Comune una mozione, approvato ordine del giorno

Nella seduta dell' 8 novembre 2018 (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc ) il consiglio comunale di Ravenna ha respinto la mozione presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo de “La Pigna” dal titolo “Per la completa attuazione nel comune di Ravenna della legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, sottoscritta dai consiglieri Emanuele Panizza, Marco Maiolini del gruppo Misto, Massimo Manzoli, capogruppo di Ravenna in Comune, Samantha Tardi, capogruppo di CambieRà, Learco Vittorio Tavoni e Gianfilippo Nicola Rolando, consiglieri della Lega nord. Hanno votato contro 18 consiglieri (Pd, Ama Ravenna, Pri, Sinistra per Ravenna), 10 favorevoli (Forza Italia, gruppo Misto, La Pigna, Lega nord, Lista per Ravenna, Ravenna in Comune).

È stato invece approvato l’ordine del giorno “Per l’adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) e del piano di accessibilità urbana (P.A.U.)”, presentato in corso di seduta da Patrizia Strocchi del gruppo Pd e sottoscritto da Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Chiara Francesconi (Pri), Daniele Perini (Ama Ravenna), Mariella Mantovani (Art. 1- MDP), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Samantha Gardin (Lega nord). Hanno votato a favore 25 consiglieri (gruppi di maggioranza, CambieRà, Forza Italia, Lega nord, Lista per Ravenna, Ravenna in Comune), 3 contrari (gruppo Misto e La Pigna). Nella discussione unica sono intervenuti: Veronica Verlicchi (La Pigna), Patrizia Strocchi (Pd), Daniele Perini (Ama Ravenna), Emanuele Panizza (gruppo Misto), Samantha Tardi (CambieRà), Idio Baldrati (Pd), Marco Maiolini (gruppo Misto), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), l’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani, Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Cinzia Valbonesi (Pd), Alberto Ancarani (Forza Italia), Emanuele Distaso (Sinistra per Ravenna), Learco Vittorio Tavoni (Lega nord), Fabio Sbaraglia (Pd).

“È necessario superare il concetto che l’eliminazione delle barriere architettoniche sia semplicemente un obbligo normativo, - ha dichiarato Patrizia Strocchi, Consigliera Comunale PD - poiché questo pone il rischio che gli interventi che si vanno a programmare siano condizionati dallo stereotipo dell’individuo disabile visto unicamente come una persona su sedia a ruote. Il concetto di “persona con disabilità” è molto più ampio. E' indispensabile riconoscere alle persone disabili il pieno diritto all'accessibilità inteso nella sua accezione più ampia, come precondizione necessaria per una effettiva eguaglianza delle opportunità rispetto a tutte le attività socialmente rilevanti: l'istruzione, la vita professionale, il trasporto, la cultura e lo sport. La piena partecipazione dei disabili alla vita collettiva è un passaggio obbligato di ogni società che voglia realizzare concretamente il diritto alla dignità umana e che non voglia rassegnarsi ad essere una democrazia incompiuta”.

“Purtroppo – ha concluso Patrizia Strocchi - siamo ancora distanti dai risultati cui legittimamente aspirano le persone che devono, ogni giorno, adattarsi, con grandi difficoltà, a un mondo non ancora all'altezza di essere a misura di tutti. Crediamo, però, che l’Amministrazione Comunale di Ravenna stia facendo passi nella giusta direzione. A gennaio è stato infatti approvato dalla Giunta il Piano di accessibilità urbana (Pau), inteso a rendere più funzionale la mobilità all’interno del territorio comunale che ha consentito la normalizzazione di luoghi pubblici appositamente individuati e censiti, con il supporto delle Associazioni che si occupano di disabilità, allo scopo di eliminare tutto ciò che può essere fonte di ostacolo o pericolo o che può causare imbarazzo o discriminazione, facilitando gli spostamenti delle persone con disabilità e ottenendo una maggiore inclusione ed integrazione sociale. Vogliamo dunque proseguire le nostre azioni in modo concreto, programmatico e partecipato a partire dal completamento Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche”.