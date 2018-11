Mondo del lavoro. "Technical Gi Day… A scuola con Gi Group": le competenze più richieste sul mercato

Il 9 novembre, a Ravenna, 219 studenti delle classi quinte dell’ Istituto Tecnico Nullo Baldini di Ravenna hanno appena terminato la due giorni “Technical Gi Day… A scuola con Gi Group” organizzata dalla prima multinazionale italiana del lavoro con la scuola per facilitare l’orientamento al mondo del lavoro per i ragazzi prossimi al diploma. Dopo il positivo riscontro della prima edizione, denominata “Accendi il tuo futuro!” Gi Group insieme all’ITIS Nullo Baldini, ha, infatti, deciso di riproporre quest’anno l’evento - nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Corporate Social Responsibility, Destination Work* - con l’obiettivo di presentare, attraverso la testimonianza di 8 aziende: Setramar Progetti Srl - Gruppo Setramar, Eurocompany, Focaccia Group, Marini Fayat Group, Sica Spa, Biesse Sistemi, Consar Group e Simatica Group, quali sono le opportunità che il territorio offre e quali competenze potenziare per il futuro percorso professionale ed entrare nel mondo del lavoro.



“In un momento in cui il mercato richiede sempre più tecnicalities che contribuiscano a generare valore per le aziende alle prese con Industria 4.0, è ancora più cruciale il ruolo che possiamo svolgere in qualità di intermediari sia verso le imprese sia verso gli studenti per aiutarli a capire come perfezionarsi sia sulle competenze verticali sia su quelle soft maggiormente richieste – commenta Katia Rutigliano Search & Selection Specialist di Gi Group -. Continueremo a lavorare su questo indirizzo, aumentando le attività di supporto e le occasioni di incontro tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando soprattutto le realtà locali e le loro eccellenze”. Durante gli incontri svoltisi nell’auditorium dell’Istituto, con il supporto dei professionisti Gi Group, i ragazzi hanno potuto anche testare le proprie skills attraverso un gaming che ha dato poi l’opportunità ai ragazzi di mettersi in gioco, lavorare in squadra e sperimentare alcune delle modalità di selezione utilizzate dalle aziende.