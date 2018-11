Musica. Alla Sala Corelli il violinista Roman Kim inaugura la stagione Capire la Musica

Aveva debuttato a Ravenna e in Italia nel novembre del 2012 a 18 anni e nei mesi successivi il violinista Roman Kim si era già affermato a livello mondiale come uno dei musicisti di spicco della sua generazione, suonando in tutto il mondo e presentando sue registrazioni sul web con milioni di click, soprattutto da parte dei giovani. Roman Kim torna oggi, martedì 13 novembre, alle 21, nella Sala Corelli del Teatro Alighieri per inaugurare insieme al pianista Jure Gorucan la stagione Capire la Musica organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti con otto appuntamenti(quattro dei quali con Orchestra Sinfonica) fino a Pasqua 2018.



Il programma della serata prevede la Ciaccona di Vitali, Apres, un Reve di Faure', la Ballade di Ysaye, due brani dello stesso Roman Kim: "La Follia" e la "Romanza in si minore , e in omaggio a Rossini, di cui il 13 novembre si ricorda il 150° anniversario della moret, le Variazioni che Paganini scrisse sulla cabaletta del rossiniano Tancredi " Di tanti Palpiti".



Il Concerto fa parte dell'abbonamento a Capire la Musica, i biglietti disponibili sono in vendita presso il Teatro Alighieri al prezzo di Euro 8, ridotto a euro 5 per under 26 e over 65.

Lo stesso giorno 13 novembre Erconcerti e l'Università per adulti Giovanna Bosi Maramotti presentano alla Sala Corelli alle ore 17,30 una lezione- conferenza di Dino Villatico, musicologo e critico sul Quotidiano Repubblica

A partire da quel novembre 2012 era tornato parecchie volte a Ravenna e in Emilia Romagna portando a termine anche una ricerca monografica che comprendeva le composizioni piu' importanti di Bach per violino e orchestra, disseminate con generosita' anche a Lugo, Cesena , Faenza e Finale Emilia.