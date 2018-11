Politica. Ravenna in Comune dice no a nuovi centri commerciali

Martedì scorso, 13 novembre, il Consiglio Comunale ha approvato una deliberazione relativa alla realizzazione della lottizzazione che prevede un nuovo centro commerciale vicino al Pala de Andrè. Si è trattato di una delibera tecnica, vale a dire che la realizzazione della lottizzazione era già prevista da tempo. Ravenna in Comune ha votato no "per dare al voto un valore politico di forte contrasto alla proliferazione di centri commerciali in atto da tempo nel ravennate."

"Non sfugge, infatti, come questa dissennata politica di incentivazione di insediamenti di ampie dimensioni a servizio della grande distribuzione organizzata stia desertificando il territorio rispetto al piccolo commercio. I passaggi sono noti: chiusura dei negozi di vicinato soppiantati dalla concorrenza dei supermercati e successiva chiusura di questi ultimi, specie nel forese, cannibalizzati dai grandi centri commerciali. Ne risente il centro cittadino ma anche le periferie ed i piccoli centri abitati disseminati nel nostro vasto territorio comunale. C’è poi l’impatto ambientale causato dalla cementificazione dei terreni" continua Ravenna in Comune.

"In questo caso si tratta di una superficie 5 ettari. Quali conseguenze possano derivare da interventi di così grande estensione in un comune con importanti criticità ambientali come il nostro, possiamo immaginarcelo con facilità attraverso le cronache dei disastri di questi giorni, che hanno colpito duramente una regione molto “avanti” sotto l’aspetto della cementificazione: il vicino Veneto. E poi una considerazione specifica per questa lottizzazione: una volta realizzato un palazzetto dello sport da 6.000 posti, aggiungendovi la capienza di quello “vecchio” che rimarrà attivo e, appunto, le necessità del nuovo centro commerciale, come verrà soddisfatto il fabbisogno di parcheggi? Saranno sufficienti quelli esistenti, immaginando una domenica pomeriggio con palazzetto e centro commerciale al gran completo? È realistico pensare che il centro commerciale resti chiuso in caso di grosso evento sportivo per compensare le mancanze? Oppure, alla fin fine, non risulterà indispensabile aggiungere altri parcheggi? Non si darà il via ad un rincorrersi del cemento con l’asfalto che porterà alla scomparsa di altri terreni agricoli? Ci verranno, al solito, appiccicate etichette di portatori di NO ad oltranza. Non crediamo di meritarcele. Respingiamo i “no” come i “sì” per partito preso. Non possiamo né vogliamo sottrarci ad un dibattito ragionato. Che, nel caso dei centri commerciali, per i motivi sopra esposti, ci hanno condotto ad un voto negativo" conclude la nota di Ravenna in Comune.