Cmc, rinviata busta paga di ottobre: lo annuncia la cooperativa all'incontro con i sindacati

La tensione finanziaria che sta vivendo in questo periodo il gruppo di costruzioni Cmc per il mancato incasso di 108 milioni da opere realizzate prevalentemente in Kenya e Nepal, ha portato i vertici della Cooperativa ravennate ad incontrare sindacati e rsu - come riferito da fonti vicine al Gruppo - per informarli sulla decisione presa di far slittare a fine mese gli stipendi di ottobre dei suoi 7mila dipendenti sparsi nel mondo.