Parco Commerciale Darsena. Assessora Del Conte: “Progetto già approvato, non si poteva bloccare"

Stiamo parlando di un complesso commerciale che andrebbe ad occupare l’area di campi incolti alle spalle del centro commerciale Teodora, tra la rotonda di via Trieste di fronte alla Sva e la rotonda di via Canale Molinetto. Complessivamente, verrebbero edificati 10mila metri quadrati di superficie utile commerciale, divisi in due medie strutture di vendita da 2.500 mq e una da 5.000. A queste si aggiungerebbe una parte destinata a struttura ricettiva, oltre a pertinenze dei negozi e parcheggi.



La storia di questo progetto risale ad almeno 14 anni fa, ma il “la” alle attuali discussioni che stanno animando trasversalmente la politica locale - i contrari stanno a destra, Forza Italia, Lista per Ravenna e Lega, al centro con il Gruppo Misto, come a sinistra, Ravenna in Comune: in pratica tutti i gruppi di opposizione – è stato fornito dalla sopraccitata votazione della delibera sull’accordo territoriale, approvata praticamente con i soli voti dei 18 consiglieri di maggioranza.



Che cosa ha approvato dunque il consiglio comunale di martedì? Su questo tema, almeno tra la cittadinanza, pare esserci una certa comprensibile confusione. Dopo tutto il gran parlare di stop al consumo di territorio, di centri commerciali che uccidono il piccolo commercio al dettaglio e portano allo svuotamento dei centri storici, arriva un nuovo grande centro commerciale? Se ne sentiva veramente il bisogno? Queste le domande che si pongono anche i cittadini comuni.





IL SENSO DELLA DELIBERA APPROVATA IN CONSIGLIO



Tentiamo dunque di fare chiarezza: la delibera di martedì non ha approvato il nuovo insediamento – il cui progetto è stato presentato nel 2004, inserito nel POC del 2011 e nuovamente approvato il 1° febbraio 2016 -, né la variante al progetto iniziale, datata 2017, che ha spostato il perimetro del parco commerciale, mantenendo inalterati sia i volumi che le destinazioni d’uso. Ciò che è andata in votazione è stata meramente la revisione dell’accordo territoriale tra Comune di Ravenna, Comune di Cervia e Provincia, necessaria dopo l’approvazione della variante di cui sopra.



In pratica, essendo il progetto di rilevanza provinciale, la legge prevede che i Comuni limitrofi interessati dalle conseguenze dell’edificazione, in questo caso il Comune di Cervia, vengano “risarciti” con una parte degli oneri di urbanizzazione versati al Comune nel quale si realizza l’edificazione. Stiamo parlando di 177mila euro, corrispondenti al 25% degli oneri totali versati, che andranno a finanziare la ristrutturazione del ponte che collega Lido di Savio con Milano Marittima. Il ponte appartiene al Comune di Cervia ma ricade in un territorio di confine, essendo Savio una località unitaria, ma divisa amministrativamente tra i comuni di Cervia e Ravenna. Da quest’estate è chiuso perché i controlli effettuati non ne hanno garantito la stabilità e questa cesura del territorio ha creato non pochi problemi ai residenti.



“Ora – spiega l’assessora di Ravenna Federica Del Conte – abbiamo stabilito la destinazione di questi 177mila euro, precedentemente assegnati al Comune di Cervia per non meglio precisate opere. La chiusura del ponte e la necessità di rimetterlo in sicurezza e riaprirlo il prima possibile, ci hanno fatto propendere per questa destinazione d’uso delle somme, che beneficerà i cittadini del Comune di Cervia, come quelli di Ravenna. Quello di martedì in consiglio comunale è stato solo il passaggio di ratifica di questa scelta, già approvata anche dal consiglio comunale di Cervia e dalla Provincia”.





LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO COMMERCIALE POTEVA ESSERE FERMATA?



Questo, senza dubbio, è il tema al centro del dibattito. Che però, secondo l’assessora Del Conte, “punta a sollevare solamente delle polemiche”.



“Oggi – spiega Del Conte - esiste una legge regionale sul consumo di suolo, la legge 24: questa ha posto nuovi obiettivi in tema di urbanistica, che stiamo già recependo come amministrazione comunale, per esempio con il bando in corso per selezionare un gruppo di lavoro che apporti contenuti innovativi alla realizzazione del prossimo PUG (piano urbanistico generale). I nostri uffici comunali stanno già lavorando alla ricognizione dei bisogni che si registrano sul territorio e le risposte che daremo saranno volte a rigenerare tessuti già urbanizzati, ma che oggi vivono uno stato di abbandono, con tutto quello che comporta in termini di minor sicurezza”.



In futuro, insomma, niente più approvazione di nuove urbanizzazioni indiscriminate. Si cercherà di riutilizzare l’esistente. “Già con il secondo POC (piano operativo comunale) – continua Del Conte - abbiamo cercato di cogliere queste linee, riducendo le previsioni urbanistiche del passato. Solo nell’ambito residenziale siamo arrivati a circa 360 ettari di superficie territoriale non più consumata e sui quali non ci sono più previsioni residenziali”.



“Ma il progetto di questo parco commerciale – aggiunge - faceva parte di una pianificazione territoriale del passato, che abbiamo ereditato e che era già stata approvata dal consiglio comunale. Esistono dei piani urbanistici che per il cittadino non sono ancora realizzati, perché in quei terreni non vede l’opera, non vede piazzali, asfalti. Ma nella realtà sono aree sulle quali i proprietari hanno già presentato dei progetti, ci sono impegni che il Comune ha già preso da tempo con i privati. Il parco di cui si parla ora era già stato approvato nel 2016, avrebbe già potuto essere costruito allora e adesso staremmo parlando di nulla. Poi probabilmente il proprietario non è riuscito a realizzare il progetto, ha presentato la variante e si sono verificati questi strascichi”.



“Quando sento dei consiglieri di opposizione che dicono che si può bloccare questo progetto – spiega l’assessora -, che andava bocciato, mi chiedo: in che senso? Come può il Comune bloccare un progetto se è tecnicamente corretto rispetto alle regole previste dal piano urbanistico nel quale è inserito? Si va contro la legge e anche contro la democrazia, perché era già stato approvato da un consiglio comunale. Stiamo parlando di atti ufficiali che avvengono di fronte ad un notaio e che vanno ad individuare dei diritti edificatori”.





LA QUESTIONE DELLE AREE DEL BYPASS SUL CANDIANO



“E poi una precisazione, tra le varie “fake news” circolate – commenta Del Conte -: si dice che il Comune immetta risorse in queste opere, ma non è vero. Il Comune non spende nulla, anzi, in più ci guadagna una dotazione ulteriore di parcheggi che saranno funzionali e utilizzabili anche dal nuovo palazzetto delle arti, che sorgerà proprio nell’area del Pala de Andrè”.



“Poiché il piano urbanistico era già stato approvato e convenzionato – continua -, la proprietà ha già ceduto delle aree sulle quali c’è l’intenzione di realizzare il progetto del bypass sul Candiano e si è impegnata a realizzare il collegamento della viabilità, cioè una nuova rotatoria. Quello del bypass è una previsione urbanistica che permetterebbe di creare un collegamento tra destra e sinistra Candiano. Il sindaco de pascale è riuscito ad ottenere in tempi veloci da parte di Rfi la creazione di due stazioni per le merci, una in destra e una in sinistra Candiano. Si tratta di un intervento che dovrebbe realizzarsi in pochi anni e che avrebbe un impatto importante sulle due parti portuali, alleggerendo di molto le criticità attuali sulla gestione del traffico merci. Ipotizzare un collegamento anche ferroviario sul bypass aiuterebbe di molto. Fino ad oggi pare di difficile realizzazione, ma magari in futuro, anche grazie a nuove tecnologie, sarà possibile”.



“L’urbanistica non è la ‘scienza dell’oggi per il domani’ - prosegue l’assessora -, ma è la capacita di avere una visione di lungo periodo. Forse il PUG dirà che questa esigenza di collegamento non esiste più, ma ad oggi i nostri strumenti ci dicono che il bypass è un’opera strategica per la città”.



“Inoltre – spiega del Conte - non si può non tenere conto di quella che è stata una scelta che un consiglio comunale ha fatto. Queste sono le regole, la democrazia ha i suoi limiti ma esige questo. I dirigenti oggi si trovano a mettere in atto degli strumenti in base a quello che è stato approvato da un consiglio comunale nel passato. Non possono decidere a loro piacimento di bocciare questo progetto”.



“Il problema – conclude l’assessora – è forse quello dei tempi troppo dilatati, che il PUG dovrebbe contribuire ad arginare, fornendo strumenti più veloci. Perchè il fatto è anche questo: dall’emergere di un bisogno alla sua realizzazione possono passare 10 anni, in questo caso ne sono passati 14 e ancora non abbiamo l’opera realizzata. Nel frattempo, magari, quel bisogno è cambiato. L’obiettivo della nostra futura pianificazione è anche quello di prevedere dei tempi più rapidi”.





Claudia Folli