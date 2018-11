VOLLEY / Leonesse romagnole contro pantere salentine, Conad Ravenna affronta La Cuore Cutrofiano

Reduci da una salutare pausa di campionato, le ragazze della Conad Ravenna volano a Cutrofiano in provincia di Lecce, per riprendere il discorso interrotto due settimane fa con la sofferta sconfitta casalinga nel derby di Romagna contro San Giovanni in Marignano. In Puglia le attende - domenica 18 novembre - un impegno da non prendere certamente sottogamba. La Cuore di Mamma Cutrofiano è infatti in netta ripresa e la settimana scorsa ha sconfitto Marsala con un secco 3 a 0 tra le mura amiche del PalaCesari.

Ora sono solo 3 i punti che le separano dalla Conad Ravenna per cui sarà assolutamente importante per le ragazze guidate da coach Nello Caliendo tornare da questa trasferta con un risultato positivo che possa muovere la classifica.



Sarà un match caldo quello di domenica che vedrà contrapposte le Leonesse romagnole alle Pantere salentine. A renderlo ancora più vibrante sarà certamente l’entusiasmo e il sostegno del pubblico pugliese che segue la squadra con grande affetto. Tuttavia se capitan Bacchi, Gioli e compagne riusciranno a trovare la giusta concentrazione e a far prevalere il proprio gioco offensivo, mettendo a punto tutti i meccanismi, siamo certi che la Conad Ravenna potrà annullare il fattore campo e dire la sua.



Nel frattempo dall’infermeria arrivano voci confortanti. A parte i piccoli acciacchi di routine che vengono gestiti di volta in volta, la Mendaro sta meglio anche se molto probabilmente ancora non sarà in campo a Cutrofiano, mentre Canton è completamente recuperata ed è disponibile.

Per conquistare punti preziosi per la classifica, mancherà poi solo un’altra giornata alla fine del girone d’andata. Domenica 25 novembre, alle ore 17.00, la Conad Ravenna tornerà tra le mura amiche del PalaCosta per giocare contro Marsala. Per sottolineare l’importanza della Giornata mondiale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che coincide proprio con quella data, la società ravennate, in collaborazione con l’Associazione Linea Rosa (www.linearosa.it), celebrerà la ricorrenza con una grande promozione per il pubblico femminile che verrà svelata nelle prossime ore.



Il fischio d’inizio verrà dato alle ore 17.00 dai signori Massimiliano Giardini e Sergio Jacobacci.

LE AVVERSARIE

L’A.S.D. Giuseppe Cesari Volley è stata costituita nel 2009 con l’obiettivo di portare avanti e far crescere la pallavolo cutrofianese, ma anche con l’intento di rinverdire sulla piazza le gloriose passate esperienze di volley. La società viene intitolata a Giuseppe Cesari, appassionato dirigente sportivo, morto giovanissimo per un male incurabile. Nel 2011 Cutrofiano disputa il campionato di D, ottenendo la promozione alla categoria superiore e nell’annata successiva estende l’attività al settore maschile. Tra il 2013 e il 2015 la squadra compie il doppio salto, passando dalla serie C alla B1 grazie a due promozioni consecutive. Lo scorso anno Cutrofiano ha scritto un’altra pagina della propria storia recente, vincendo il campionato di B1 e ottenendo il pass per la seconda serie nazionale. In estate è stato confermato in panchina il tecnico Antonio Carratù e sono arrivate sei nuove giocatrici, tra cui l’opposto americano Lutz, un gigante di 2 metri e 8 centimetri, il libero Barbagallo (proveniente da Olbia), la centrale Manzano (da Scafati) e le esperte laterali Moneta (da Baronissi) e Lotti (da Perugia).

LA DICHIARAZIONE

Alla vigilia della partenza per la Puglia, il tecnico della Conad Ravenna Nello Caliendo ha dichiarato: “La settimana scorsa abbiamo riposato mentre Cutrofiano ha mantenuto il ritmo gara, giocando in casa e ottenendo una vittoria molto importante contro Marsala. C’è di positivo per noi che in questo periodo abbiamo potuto recuperare e lavorare sotto l’aspetto mentale e fisico anche se di sicuro l’impatto sarà diverso per le due squadre che arriveranno al match di domenica prossima in condizioni completamente differenti. Al sud poi l’ambiente è sempre caldo e la squadra salentina è molto seguita. Perciò sarà dura anche perché avremo il tifo di casa contro, ma c’è da dire che è anche bello e molto stimolante giocare in palazzetti così gremiti.

"Per quanto concerne Cutrofiano - conclude mister Calinedo - nelle ultime gare ha sviluppato un buon sistema di gioco, abbastanza equilibrato. In definitiva ha un bel gioco di squadra. Conosco bene Antonio Carratù, il loro mister, che allena Cutrofiano da alcuni anni. Siamo molto amici e ci sentiamo spesso telefonicamente, per cui sarà particolare e affascinante giocare di nuovo uno contro l’altro, come già è avvenuto diverse volte in passato”.

ROSTER

Allenatore: Nello Caliendo.

Vice allenatore: Francesco Guarnieri.

Palleggiatrici: Agrifoglio (9), Vallicelli(18).

Centrali: Lombardi (5), Gioli (7), Torcolacci (8).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Zamora (4), Mendaro (6), Canton (11), Aluigi (14), Ubertini (15).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

CLASSIFICA A2 GIRONE B

Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 17, Bartoccini Gioiellerie Perugia 15, Omag S. Giov. In Marignano 14, Delta Informatica Trentino 12, Barricalla Cus Torino 9, Conad Olimpia Teodora Ravenna 8, Cuore Di Mamma Cutrofiano 5, Sigel Marsala 2, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 2.

(Perugia e Sassuolo una partita in più).

