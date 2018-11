Anna e Roberta. Wedding planner ravennati finaliste nazionali per il Best Wedding Professional

Entrambe le wedding planner hanno fatto esperienze lavorative nel mondo degli eventi, per poi specializzarsi nel settore nuziale e nel 2005 fondare Sereventi2005 Wedding Planner.

Tra pochi giorni, il 30 novembre, Anna Marconi e Roberta Carella parteciperanno ad una serata conclusiva della seconda edizione The Italian Wedding Stars, durante la quale saranno proclamati i vincitori del titolo di Best Wedding Professional. Le wedding planner ravennati sono infatti giunte in finale assieme ad una società abruzzese e ad una campana.

Anna e Roberta hanno ottenuto un ottimo punteggio grazie alle recenzioni ricevute negli ultimi 6 mesi, ma la giuria ha valutato altri aspetti come la professionalità del sito web, la presenza sui social, il valore ed l'originalità dei lavori pubblicati e le referenze.

Non è la prima volta che le due ravennati si aggiudicano dei premi importanti. Dal 2015 al 2018, per ben quattro anni consecutivi, hanno ricevuto uno dei premi più prestigiosi delle nozze, il Wedding Awards nella categoria Wedding Planner assegnato da un portale nazionale dedicato alle nozze, matrimonio.com, basandosi sulle opinioni e le valutazioni delle coppie che hanno usufruito dei loro servizi.





Alla domanda "qual è il segreto del vostro successo?" entrambe sorridono. "Il segreto siamo noi! Ci piace accompagnare le coppie in un momento così importante. Spesso i futuri sposi sono confusi, hanno tante idee ma non sanno come realizzarle. Noi li ascoltiamo e capiamo di aver interpretato i desideri della coppia quando li facciamo innamorare del loro matrimonio, un anno prima della data del fatidico Sì. Noi trasmettiamo fiducia, e questo è un ambito in cui la fiducia è fondamentale. Bisogna essere anche un pò psicologhe, saper leggere tra le righe, capire anche il non detto.... Bisogna avere esperienza e professionalità - sottolineano le due socie. "Ci sono molti non-professionisti che si credono wedding planner, sull'entusiasmo dei programmi visti in tv o per aver aiutato un'amica ad organizzare il matrimonio. Sono in tanti a spacciarsi per ciò che non sono. E questo danneggia i veri professionisti, come noi. Poi capita che arrivino da noi, nella sede di via Paolo Costa, future spose in crisi perchè si rendono conto che le cose non stanno andando come avevano previsto... E noi interveniamo, salvando la situazione."



Anna e Roberta hanno le idee chiare: "Organizzare un matrimonio è una cosa stressante. Il nostro complito è fare in modo che quel giorno nessuno si debba preoccupare di nulla e che tutto fili come previsto. Così gli sposi e i parenti si possono godere la cerimonia e la festa senza preoccupazioni. Dal 2005 ad oggi abbiamo organizzato tantissimi matrimoni, di tutti i tipi: dal matrimonio classico alle unioni civili, dai matrimoni tra religioni e culture diverse a matrimoni simbolici, con rito puramente simbolico."





Tra le tante coppie accompagnate fino al giorno delle nozze, una che forse non dimenticheranno mai è quella che hanno incontrato di persona solo due giorni prima del matrimonio. Futuro sposo faentino e futura sposa americana, si erano conosciuti in Australia ed avevano deciso di sposarsi in Romagna. Tutto il matrimonio è stato pianificato ed organizzato via Skype, con collegamenti Italia-Australia nel cuore della notte.



Il 30 novembre Anna e Roberta saranno in Puglia a Bisceglie a The Italian Wedding Stars Gran Galà: "Incrociamo le dita. Essere arrivate in finale per il titolo di Best Wedding Professional è per noi una grande soddisfazione, un riconoscimento e uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio. Il nostro prossimo obbiettivo è quello di "sdoganare Ravenna come wedding destination". Gli stranieri amano la nostra città e Ravenna e tutta la Romagna hanno grandi potenzialità come meta turistica per matrimoni. Da anni stiamo cercando di far conoscere Ravenna anche a questo segmento turistico ma non è facile. Bisogna fare una mirata promozione all'estero. Gli stranieri sono innamorati del matrimonio in stile italiano e noi vogliamo che vengano a sposarsi a Ravenna e la nostra agenzia di wedding planner sarà pronta ad assisterli e a prendersi cura di loro!"