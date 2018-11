TENNIS / Le giovani promesse dell’Urbinati Tennis Academy al successo nel trofeo “Polla” a Trento

Un dominio netto, basti pensare che la squadra capitanata dal maestro imolese Marco Poggi ha lasciato sul campo in tutta la manifestazione solamente due punti.

Protagonisti tre allievi di coach Patricio Remondegui all’Uta, Pietro Augusto Bonivento, Mattia Di Bari e Sveva Azzurra Pansica, oltre al ravennate Fabio Leonardi ed a Chiara Bartoli. Ai nastri di partenza Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Alto Adige, Trentino Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Per il team emiliano-romagnolo successo all’esordio per 5-0 sul Friuli Venezia Giulia, in semifinale vittoria per 4-1 contro il Piemonte e finale vinta 4-1 con il Trentino.