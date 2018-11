Musica. Al Teatro Socjale di Piangipane una serata all’insegna del ritmo africano

Una serata all’insegna del ritmo africano. Lo stile di Sissoko ama integrare alle melodie e ai ritmi propri della tradizione musicale del Mali le sonorità del jazz e del blues, creando un fantastico e originale effetto musicale. Nelle composizioni musicali, grande influenza ha l’Amadran, che è una ripetitiva e ipnotica struttura musicale tipica del Mali dalla quale, secondo il parere di numerosi ricercatori, ebbe origine il blues. Baba Sissoko considerato uno dei maggiori esponenti di musica etnica e jazz. A seguire la voce potente e graffiante della romagnola Lisa Manara accompagnata dai Savana Funk. Il tour, organizzato da Arci Solidarietà insieme ad Arci, promuove e raccoglie fondi per il progetto Bamako Jazz.

LA SUA STORIA

Baba Sissoko, africano del Mali, è discendente da una grande famiglia di griot, figure erranti che detengono e tramandano il sapere, la tradizione, la tradizione, la storia e la cultura locale. Inizia la sua carriera suonando il Tamani (tamburo parlante), e poi si arriva a una lunga fila di stellari collaborazioni, che vanno dall'Art Ensemble Of Chicago ad Ali Farka Tourè, passando da Dee Dee Bridgewater e Omar Sosa. Nel suo stile estremamente particolare unisce melodie e ritmi propri della tradizione africana con sonorità delle musiche nere occidentali come il jazz e il blues, reinterpretandole in una chiave decisamente particolare. Nel 2018 è stato premiato come migliore musicista jazz africano.Baba Sissoko è un musicista maliano griot e polistrumentista, uno dei maggiori esponenti di musica etnica e jazz; da tempo collabora con diversi musicisti che, a partire dall'approccio tradizionale del jazz, hanno spostato la loro ricerca verso le radici più pure, riscoprendo le origini africane di tutta la "musica nera": blues, jazz e soul.

Un esempio virtuoso di questa nuova tendenza e, forse, la prima pietra miliare di un nuovo corso è rappresentato dall'album di Dee Dee Bridgewater "Red Earth", in cui la meravigliosa cantante statunitense va alla ricerca delle proprie radici musicali in un viaggio (reale ed ideale) nella terra rossa del Mali (da cui il titolo dell'album). A questo progetto Sissoko collabora come musicista (accompagnando Dee Dee in una lunga e favolosa tournée mondiale) e come autore: è infatti suo il brano "Dee Dee", da Sissoko scritto e cantato, in un favoloso rincorrersi delle voci di Dee Dee e di Mamani Keita. Sissoko non è nuovo a questo genere di jazz.

Già nel suo incontro con Famoundou Don Moyè e Art Ensemble of Chicago ha avuto modo di mescolare l'Amadran (origine del blues, secondo molti ricercatori) con il jazz e il blues. Il 2008 è caratterizzato dalla partecipazione di Sissoko al magnifico album di Omar Sosa "Afreecanos" e al successivo World Tour che tocca le principali capitali del mondo. Nel febbraio 2010, riceve dalla rivista Mixed World Music Magazine il prestigioso riconoscimento di miglior album di musica world realizzato in Belgio nel 2009. Sempre nel 2009, Baba si fa promotore del Bamako Jazz festival e porta in tour il progetto "Mali Mali". Il 12 dicembre, a Bamako (Mali), Baba Sissoko è insignito della prestigiosa onorificenza Maliana, il Tamani d'Onore d'Oro, per il progetto "Mali Mali", riconosciuto come migliore iniziativa culturale del 2009. Negli anni successivi realizza numerosi progetti, collaborando con musicisti di diversa estrazione, dal jazz al rock, dall’elettronica alla musica classica.

BAMAKO JAZZ TOUR

Nasce da un'idea di Baba Sissoko e Arci Solidarietà Reggio Emilia, in collaborazione con Arci. Il tour ha lo scopo di raccogliere fondi e promuovere il progetto Bamako Jazz, ovvero la realizzazione a Bamako, in Mali, di un centro per giovani musicisti. Il ricavato delle serate, durante le quali saranno coinvolti ospiti e artisti, andrà interamente devoluto al progetto. Baba Sissoko si esibirà gratuitamente.

INGRESSO 12 EURO

Il Teatro Socjale è in via Piangipane 153

INFO: www.teatrosocjale.it