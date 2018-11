C'era una RiVolta. Parte al Dock 61 il NonFestival con Simone Fana, Wu Ming e Giulio Cavalli

Il Circolo Arci Dock 61 di via Magazzini Posteriori 61 a Ravenna propone per sabato 1, giovedì 6 e venerdì 7 dicembre la rassegna di eventi "C'era una RiVolta. Un NonFestival". Perché c’era una RiVolta? "Perché il gruppo del Dock61 - spiegano gli organizzatori - vive la propria quotidianità come pratica sociale e non come salotto d’élite".

"Dock61 - continuano - mette in campo le proprie energie di volontari e attivisti per cercare di cambiare la realtà che li circonda, secondo i valori e le speranze che segnano ogni loro iniziativa: solidarietà, giustizia sociale, pace e condivisione. Le parole di Simone Fana, Wu Ming e Giulio Cavalli sono un’occasione speciale per riflettere su questi temi e per proseguire il cammino del Dock61. E poi ci piacciono i giochi di parole".



Il NonFestival invece, è presto detto: "Non crediamo negli eventi che attirano i riflettori senza lasciare traccia - aggiungono dal Dock 61 -, in un’ottica di consumi usa e getta. Un’altra cultura è possibile, fatta di discussione, riflessione, partecipazione e incontro. Pensiamo a questi appuntamenti, come a tutti quelli che organizziamo, come qualcosa che possa lasciare un seme e possa nutrire le menti, le aspettative e la curiosità di ognuna e ognuno. Una cultura non asservita a nessuno, disinteressata e bene comune per tutte e tutti. Infine dovevamo distinguerci, dal momento che i festival sono tanti e di NonFestival ce n’è solo uno. Per ora".



IL PROGRAMMA



Sabato 1 dicembre 2018 – ore 19



Simone Fana

Tempo rubato. Sulle tracce di una rivoluzione possibile tra vita, lavoro e società

(Ed. Imprimatur)

Dialoga con l'autore Giovanni Paglia (Sinistra Italiana)

Aperitivo e presentazione del libro



Tempo e salario costituiscono gli assi di una rivendicazione che lega la liberazione del lavoro con la liberazione dal lavoro, unificando il terreno della produzione a quello del consumo, la fabbrica moderna alla società. Mai come oggi la riduzione dell’orario di lavoro rappresenta un’utopia concreta. Non un obiettivo lontano, ma una possibilità realizzabile nell’immediato. Gli straordinari mutamenti che attraversano i modi di produzione contemporanei e la velocità del progresso tecnologico sollevano un’opportunità unica per ridurre il tempo dedicato al lavoro. Ma è possibile lavorare meno e liberare tempo di vita?



Giovedì 6 dicembre 2018 – ore 20.45

Wu Ming

Proletkult

(Einaudi Editore)

Dialoga con l'autore Giorgio Stamboulis



«Bogdanov immaginò di estrarre la rivoltella e sparargli al cuore. Poi avrebbe legato l'ancora al cadavere, l'avrebbe rovesciato in mare e dietro al corpo avrebbe gettato la pistola. Le storie di Leonid Voloch sarebbero andate perdute per sempre in fondo al golfo. Il suo viaggio sul pianeta socialista sarebbe morto con lui. Un racconto filosofico. Un romanzo di scienza e di fantasia che nessuno avrebbe mai letto».

Mosca, 1927. È ciò che accade ad Aleksandr Bogdanov, scrittore di fantascienza, ma anche rivoluzionario, scienziato e filosofo. Mentre fervono i preparativi per celebrare il decennale della Rivoluzione d'Ottobre e si avvicina la resa dei conti tra Stalin e i suoi oppositori, l'autore del celebre Stella Rossa riceve la visita di un personaggio che sembra uscito direttamente dalle pagine del suo romanzo. È l'occasione per ripercorrere le tappe di un'esistenza vissuta sull'orlo del baratro, tra insurrezioni, esilio e guerre, inseguendo lo spettro di un vecchio compagno perduto lungo la strada. Una ricerca che scuoterà a fondo le convinzioni di una vita.



Venerdì 7 dicembre 2018 – ore 20.45

Giulio Cavalli

Carnaio

(Fandango)

Dialoga con l'autore Federica Angelini (Ravenna&Dintorni).

In collaborazione con Libera Ravenna

Durante la serata sarà possibile rinnovare la tessera a Libera. Alle 19.30 aperitivo a cura di Villaggio Globale Ravenna con prodotti del commercio equo e solidale (su prenotazione)



Giovanni Ventimiglia è un pescatore, da tutta la vita raccoglie nelle sue reti acciughe e granchi, anche se negli ultimi anni il mare è diventato avaro e sulla sua piccola nave non ha più un equipaggio. Il pesce lo vende nel mercato di DF, un paesino come tanti, con un parroco che fa la predica ma va a puttane, un sindaco che è figlio di sindaco, un emittente locale che scalda i cuori delle casalinghe con il suo conduttore brizzolato. Ma un giorno di marzo Giovanni nella sua rete si ritrova un cadavere, un uomo che in ammollo dev’essere stato per giorni, un ragazzo non di quelle parti, forse dell’Est o del Sud, uno di colore comunque. E dopo di lui, i ritrovamenti di cadaveri sbiaditi dall’acqua, tutti giovani, tutti alti uguali e con lo stesso peso, tutti neri si susseguono, senza che le autorità locali riescano a trovare un filo, cumuli di cadaveri da seppellire, identificare, gestire. E da DF chiedono aiuto, ma la politica nazionale li ignora, tanto che, dopo una serie di onde anomale che hanno lasciato a DF migliaia di corpi, i cittadini troveranno una soluzione per mettere a profitto la situazione. Carnaio è un incubo di carne e soldi, il racconto di un mondo prossimo, in cui i cadaveri diventano merce di scambio e fonte di profitto.



Ingresso libero

INFO: www.facebook.com/Dock61 Tel. 370 3218567