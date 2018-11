Università. Festeggiati a Ravenna i primi laureati in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

Si tratta di Mara Di Gennaro che ha presentato la tesi dal titolo "Studio e restauro del rivestimento lapideo della Cappella delle Reliquie della Basilica dii Sant’Apollinare Nuovo. Un esempio di riuso dei marmi antichi in epoca rinascimentale”, Laura Franzese, con la tesi "L’area archeologica di S. Croce a Ravenna: restauro e valorizzazione per una proposta museografica ecosostenibile”, e Michele Martinelli, con "Quadrupedi gradienti ed animali fantastici: storia, restauro e valorizzazione delle ciste di Stradello della Certosa di Bologna”.

I neolaureati hanno presentato il loro lavoro, al termine della parte istituzionale di discussione, in un evento aperto alla cittadinanza, a cui hanno preso parte autorità ed esponenti di istituzioni che a vario titolo collaborano con il corso di studio fra cui il sindaco Michele De Pascale, il direttore del Dipartimento di Beni Culturali Luigi Canetti, la presidente del Campus di Ravenna Elena Fabbri, la coordinatrice della laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali Mariangela Vandini, il prorettore alla Didattica dell’Università di Bologna Enrico Sangiorgi, il soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna Giorgio Cozzolino, la direttrice del museo Nazionale di Ravenna Polo Museale dell’Emilia–Romagna Emanuela Fiori e il presidente di Fondazione Flaminia Lanfranco Gualtieri.

Mariangela Vandini: “Oggi festeggiamo la conclusione dei primi percorsi quinquennali, ma anche l’esito positivo della scelta di introdurre a Ravenna un corso di laurea tra i pochissimi a formare gli studenti alla professione del restauratore, in particolare nel settore delle superfici decorate dell’architettura, del metallo, del vetro e della ceramica.Il corso di laurea magistrale si avvale della collaborazione dei principali enti, soprintendenze e realtà culturali non solo locali ma anche extraterritoriali e presenta la peculiarità di avere una forte ricaduta sociale nel territorio in cui si trova in quanto prevede chegli studenti, seguiti e guidati da docenti professionisti di alta qualificazione, si formino operandodirettamente sui beni culturali della collettività. In questi anni sono stati attivati numerosi percorsi specifici in cui gli studenti hanno avuto parte attiva quali il restauro della Fontana del Nettuno a Bologna, nei cantieri-scuola a Ravenna realizzati in collaborazione con il MiBAC presso la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, i chiostri di San Vitale sede del Museo Nazionale di Ravenna ma anche nei laboratori del Parco Archeologico di Classe, in collaborazione con la Fondazione RavennAntica”.

Enrico Sangiorgi: “Le lauree abilitanti alla professione di restauratore costituiscono una novità relativamente recente a livello nazionale: l’Università di Bologna ha istituito questo corso di studio nel 2013, nella convinzione di completare e potenziare l’offerta nel settore dei beni culturali, fortemente radicata nel Campus di Ravenna. Non poteva mancare questo tipo di formazione che, da un lato, trae vantaggio dal fermento culturale della sede universitaria ravennate, dall’altro, apre la strada a stretti contatti con il mondo del lavoro e con il territorio. Solo dieci Atenei italiani offrono questo tipo di corso, e Bologna ha voluto investire sui percorsi che connotano il territorio: mosaici, architettura storica e reperti archeologici. Uno dei grandi punti di forza di questo corso è l’irripetibile occasione di creare una strategica relazione fra la formazione e la tutela, fra un’Università e le Soprintendenze, i Musei. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è un attore fondamentale, parte integrante del corso, al quale collabora creando una sinergia di grande valore pubblico. La presenza di questo corso e dei suoi studenti genera un’importante ricaduta sociale, che motiva i docenti a credere nella formazione dei futuri conservatori del nostro patrimonio”.

Michele de Pascale:“Per la nostra città, così ricca di uno straordinario patrimonio storico-archeologico e di tantissime realtà culturali e museali - non ultimo il nuovo museo di Classe, che inaugureremo il primo di dicembre – è strategico poter contare sulla presenza di alte professionalità sui temi del restauro e della conservazione. Dunque questo corso di laurea rappresenta una doppia opportunità: è in grado di offrire una proposta formativa in perfetta sintonia con le vocazioni della città e viceversa mette a disposizione della città professionisti ad alta specializzazione, capaci di prendersi cura con competenza dei beni culturali della collettività”.

Lanfranco Gualtieri: “Questi primi cinque anni della laurea in Restauro rappresentano un traguardo importante da guardare con soddisfazione. Fondazione Flaminia è lieta di aver contribuito ad attivare questo percorso, nell’ottica della caratterizzazione della didattica,e ora, dopo la prima fase di avvio, conferma la propria disponibilità a supportarne l’ulteriore qualificazione e salto di qualità”.

I progetti di laurea illustrati dai neolaureati in occasione della cerimonia di presentazione consistono in due prove di tipo metodologico, con la proposta di studi e ricerche innovative e fortemente interdisciplinari, e nell’illustrazione di un vero e proprio intervento di restauro professionale. I progetti riguardano attività in cantiere e recupero di oggetti per esposizione museale. Per i cantieri, svolti in città, si va dal restauro di un mosaico pavimentale ed ipotesi di valorizzazione di un sito archeologico in area urbana, quella di Santa Croce, realizzato con il fondamentale supporto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, all’analisi e al recupero degli splendidi paramenti marmorei della Cappella della Reliquie nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, in un progetto che ha visto la collaborazione del corso di studio con l’Arcidiocesi di Ravenna. Di due contenitori metallici di epoca etrusca del Museo Civico Archeologico di Bologna è stato proposto un intervento di restauro innovativo, basato anche su metodi di ricostruzione 3D per la valorizzazione.