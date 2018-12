VOLLEY / Match importante per Conad Ravenna che affronta al Pala Costa la capolista Perugia

Anche se le società sono cambiate da allora, questa confronto ha il sapore di storia gloriosa della pallavolo femminile italiana. All’andata si giocò in Umbria e terminò 3-1 (23-25, 25-19, 25-10, 25-21) a favore delle perugine tra cui brillarono Pascucci con 28 segnature e Smirnova con 21, mentre tra le nostre solo Bacchi (16) e Gioli (14) andarono in doppia cifra.



A un mese e mezzo da quella trasferta, con il recente rientro in campo dell’opposto Yaremis Mendaro, la squadra ravennate ha ottenuto un’iniezione di fiducia. Domenica scorsa, al termine del match contro Marsala, coach Nello Caliendo aveva dichiarato: “Ora che inizia il girone di ritorno il nostro impegno sarà dare continuità ai risultati. Sappiamo bene cosa dobbiamo fare, dobbiamo solo guardare avanti a quello che sarà ed essere consapevoli che dipenderà tutto da noi. Saremo noi a scrivere il nostro destino”.



E il primo risultato è arrivato proprio domenica scorsa: l’Olimpia Teodora Ravenna ha concluso il girone d’andata con un sesto posto che vale l’accesso alla prima fase di Coppa Italia di Serie A2. Mercoledì 12 dicembre, le ragazze di coach Caliendo si contenderanno a Orvieto il passaggio alla fase successiva della Coppa contro la Zambelli, giunta terza nel girone A della Serie A2.



LE AVVERSARIE

Wealth Planet Perugia nasce nel gennaio del 2005 come contenitore per il gruppo sportivo che fa riferimento alla palestra Corpus di Perugia. La società umbra inizia il proprio cammino dai campionati regionali poi il salto in serie A2 giunge nell’estate del 2017 grazie a un ripescaggio, dopo che, nelle precedenti sette stagioni, la Wealth Planet aveva militato in serie B1, raggiungendo per tre volte i playoff promozione. La prima annata in A2 del sodalizio perugino si è conclusa con un quattordicesimo posto in regular season che è valso alle umbre la conferma in categoria. Quest’anno, per la seconda stagione consecutiva, la squadra umbra è allenata da Fabio Bovari, mentre il roster è stato rinnovato per nove dodicesimi.



L’organico comprende nomi di alto livello tra cui Ilaria Demichelis al palleggio (ex regista di Trento, Soverato e Mondovì), Irina Smirnova l’opposto russo acquistato da Firenze, le centrali Chiara Lapi (proveniente da Pesaro A1) e Luisa Casillo (da San Giovanni in Marignano) e, nel ruolo di libero, Eleonora Bruno (da Cuneo). La Bartoccini Perugia ha concluso l’andata al primo posto del Girone B, con 6 vittorie e 2 sconfitte (entrambe in trasferta, a Cutrofiano e San Giovanni in Marignano).

LA DICHIARAZIONE

Al giro di boa della prima fase del campionato di A2 e alla vigila dello scontro casalingo con la capolista, coach Nello Caliendo ha dichiarato: "Ora che l’andata è terminata e abbiamo incontrato tutte le squadre del girone, mi sento di dire che c’è grande equilibrio tra le varie compagini. Per quanto ci riguarda, più che stare a guardare gli altri, dobbiamo piuttosto concentrarci sul momento, che è determinante perché stiamo per entrare nella fase più calda del campionato. Perciò, indipendentemente dall’avversario, siamo noi che dobbiamo fare bene per recuperare quel punto di svantaggio che ci permetterà di entrare nelle prime cinque e quindi passare alla fase successiva."



"Il rientro di Mendaro - aggiunge - è importante per noi. Già domenica scorsa è riuscita a mettersi a disposizione e a dimostrare il suo potenziale. Mi auguro che migliori ulteriormente perché ne abbiamo bisogno. Auspico inoltre che tutta la squadra possa fare una signora partita contro Perugia. Rispetto a quando le abbiamo incontrate all’andata, le umbre sono cresciute e giocano una buona pallavolo. A parte le individualità, stanno dimostrando di essere capaci di mettere in campo un buon gioco collettivo, ritmo e compattezza. Saranno queste le . caratteristiche che dovremo tenere maggiormente sotto controllo".

ROSTER

Allenatore: Nello Caliendo.

Vice allenatore: Francesco Guarnieri.

Palleggiatrici: Agrifoglio (9), Vallicelli(18).

Centrali: Lombardi (5), Gioli (7), Torcolacci (8).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Mendaro (6), Canton (11), Aluigi (14), Ubertini (15).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

IMPIANTO E INGRESSO

Il PalaCosta si trova in p.zza Caduti sul Lavoro 13, Ravenna. Ingresso: biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro, ragazzi dai 12 ai 18 anni 5 euro. I bambini sotto i 12 anni entrano gratuitamente.

LIVE MATCH E DIRETTA STREAMING

La diretta streaming del match sarà visibile sulla pagina Facebook: @olimpiateodoravolley. Sempre sulla pagina Facebook di Olimpia Teodora Volley verranno forniti gli aggiornamenti alla fine di ogni set. Per seguire il match in diretta è inoltre possibile consultare il sito della Lega Pallavolo Femminile (www.legavolleyfemminile.it) o scaricare l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

CLASSIFICA A2 GIRONE B

Bartoccini Gioiellerie Perugia 18, Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 17, Omag S. Giov. In Marignano 17, Delta Informatica Trentino 15, Barricalla Cus Torino 12, Conad Olimpia Teodora Ravenna 11, Cuore Di Mamma Cutrofiano 8, Sigel Marsala 5, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 5.

