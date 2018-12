VOLLEY / Gran partita al PalaCosta, e alla fine Perugia la spunta su Olimpia Teodora Ravenna

Al PalaCosta va in scena la storia della pallavolo femminile italiana, con due città che in tempi diversi hanno caratterizzato con i loro tanti successi il gioco di squadra più bello del mondo: Ravenna negli anni Ottanta e inizio Novanta, Perugia all’inizio degli anni Duemila. E anche se le società da allora sono cambiate, questa confronto continua a mantenere sapore di storia gloriosa della pallavolo femminile italiana. Oltretutto al giro di boa di questa prima fase del campionato di A2 Perugia è in vetta alla classifica del girone. Ravenna dal canto suo ha assoluto bisogno di punti, specie nei confronti diretti, per cui quello che ci accingiamo ad assistere al PalaCosta parte con tutti i crismi del grande match.

Al fischio d’inizio Nello Caliendo schiera lo starting six titolare composto da capitan Bacchi e Aluigi sulle bande, Mendaro opposto, Agrifoglio al palleggio, Torcolacci e Gioli centrali, con Rocchi libero. Dall’altra parte del taraflex rosa, coach Fabio Bovari fa scendere in campo Demichelis al palleggio, Smirnova in diagonale, Casillo e Lapi al centro, Pietrelli e Pascucci attaccanti di posto 4, con libero Bruno. L’avvio di partita è equilibrato, ma la Conad accelera presto le operazioni, anche grazie a una serie di spettacolari difese del libero Rocchi. Gioli apre con due muri e chiude in attacco il parziale che vale l’allungo delle padrone di casa sul 10-5. Perugia reagisce e torna sotto sul 14-13, mentre gli scambi si fanno combattutissimi. Le ospiti hanno però in mano l’inerzia del set, pareggiano a quota 16 e sorpassano con due muri consecutivi sul 16-18, chiudendo un parziale di 2-9 iniziato sul 14-9. Le Leonesse lottano fino alla fine e con Mendaro tornano avanti sul 21-20, ma un altro blackout in chiusura di set costa alle padrone di casa lo 0-1 con il punteggio di 22-25.

L’Olimpia Teodora apre la seconda frazione con maggiore attenzione e si porta subito sul 6-3 con un muro di Torcolacci e un appoggio inaspettato di Aluigi. Ravenna non abbassa la tensione nonostante i tentativi di rimonta ospite e Gioli firma il +5 sul 12-7. Mentre la Bartoccini prova nuovamente a rintuzzare, ma le padrone di casa mantengono le distanze con Torcolacci e concretizzano la fuga con un muro di Gioli e un mani fuori di Aluigi per il 19-12. L’ultimo sussulto ospite vale il 21-16, ma Torcolacci chiude i conti per il 25-17, pareggiando il conto dei set sull’1-1. Nel terzo parziale le ospiti partono decisamente meglio lavorando bene a muro e volano subito sul 2-7. La Conad ricuce lo strappo e si riporta sul 7-8 con il muro di Torcolacci, ma è un fuoco di paglia perché Perugia è più incisiva e riesce subito a riallungare, prima sull’8-12, poi sul 9-14. Ravenna prova a reagire e torna a -3 in un paio di occasioni, ma l’attacco di Bacchi per il 18-21 è l’ultimo acuto delle padrone di casa, che devono cedere la terza frazione per 20-25. È ancora Perugia a controllare l’avvio del quarto set, portandosi 3-7, ma, come nel parziale precedente l’Olimpia Teodora torna subito a contatto sul 7-8 con Aluigi.

Il copione sembra lo stesso della terza frazione, con le ospiti che scappano ancora sul 9-13 e respingono il nuovo tentativo di rimonta ravennate sul 13-16. A questo punto, però, le Leonesse piazzano la zampata con un parziale di 6-0 creato grazie a una grande efficacia a muro, che vale, prima il pareggio a quota 16, poi il sorpasso sul 19-16. Due attacchi consecutivi di Mendaro, il secondo da ben dietro metà campo, valgono il 21-17, poi è Gioli a respingere il tentativo di rimonta ospite con muro e ace del 24-20. Smirnova annulla da sola tre set point, ma la capitana Bacchi chiude al quarto tentativo per 25-23, rimandando il verdetto al tie break.

Il quinto e decisivo set si apre in equilibrio, ma ben presto la stanchezza della Conad affiora e Perugia si porta sul 3-7. Dopo il cambio di campo la musica non cambia, le ravennati combattono ma cedono la maggior parte degli scambi più lunghi, finendo sotto fino al 5-10. La reazione di carattere guidata da Gioli riporta l’Olimpia Teodora fino all’8-10 e al 9-11, quando un attacco di Bacchi viene dichiarato out nonostante le proteste delle padrone di casa per un tocco a muro. Sull’episodio Coach Caliendo viene punito con il cartellino giallo e Ravenna cede le armi, uscendo sconfitta con onore per 11-15.

Al termine del match coach Nello Caliendo ha dichiarato: “È stata una bella partita, molto intensa, merito a Perugia che non ha mollato e ha dimostrato di essere prima in classifica con merito, noi però abbiamo dato filo da torcere. Nel tie break abbiamo pagato l’abitudine a giocare con questo ritmo, loro sono stati più continui e la continuità nel gioco che fa la differenza. Ora ci aspetta un bel tour de force: Torino, Orvieto e per finire in casa con Trento. Una alla volta le faremo tutte”. Lucia Bacchi autrice di 21 punti : “Credo che oggi abbiamo disputato una buona gara. Se ce lo avessero detto prima di iniziare forse ci avremmo messo la firma su un risultato del genere. È logico che poi sul due pari in casa speri di portarti a casa la partita. Siamo stati comunque bravi a impensierire una squadra forte come Perugia, che non a caso si trova in prima posizione. Bisogna però non accontentarsi perché anche se abbiamo giocato bene alla fine abbiamo perso. Bisogna avere sempre fame di fare risultato, lottare su ogni pallone e difendere alla morte. Da adesso in poi ogni partita sarà difficile e andrà affrontata come se fosse determinante per la stagione”.

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA - BARTOCCINI PERUGIA 2 - 3 (22-25, 25-17, 20-25, 25-23, 11-15)

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA Bacchi 21, Mendaro 14, Gioli 16, Torcolacci 10, Agrifoglio 2, Calisesi 2, Rocchi (L), Aluigi 13, Ubertini. N.e: Lombardi, Vallicelli. All.: Nello Caliendo. Vice all.: Francesco Guarnieri. Muri 17, ace 3, battute sbagliate 8, errori ricez. 3, ricez. pos 53%, ricez. perf 27%, errori attacco 15, attacco 31%.

BARTOCCINI PERUGIA Casillo 17, Pietrelli 5, Bruno (L), Kotlar, Santibacci (L), Demichelis 5, Smirnova 22, Pascucci 8, Catena 10, Lapi 13. N.e.: Marchi, Gierek. All.: Fabio Bovari. Vice all.: Daniele Panfili. Muri 16, ace 3, battute sbagliate 8, errori ricez. 3, ricez. pos 52%, ricez. perf 32%, errori attacco 14, attacco 33%.