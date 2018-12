GINNASTICA ARTISTICA / Le atlete dell'Edera conquistano il titolo di Vice campionesse nazionali

Si è svolta a Fermo, nelle Marche, il 7 dicembre la fase Nazionale del Campionato "Trofeo delle Regioni " di ginnastica artistica . La squadra ravennate dell' Asd Edera Ravenna ha rappresentato la Regione Emilia Romagna nella categoria Eccellenza 3. Le giovani atlete, classe 2003 e 2004, Isabella Merendi, Sveva Prestigiovanni, Sofia Caloffi , Giorgia Morghenti e Lucia Tassani, con grande determinazione e tenacia hanno portato a termine un'ottima prova in tutti e tre gli attrezzi portandosi al secondo gradino del podio .

Inoltre a livello di punteggi individuali Isabella Merendi ha ottenuto il miglior punteggio al volteggio e a trave ed il terzo al corpo Libero, mentre Giorgia Morghenti il secondo miglior punteggio al volteggio.

"Un anno ginnico ricco di tanti sacrifici che hanno portato queste giovani ragazze a laurearsi vice campionesse italiane e che sicuramente sarà solo uno stimolo in più per fare sempre meglio. Grandissimo orgoglio e soddisfazione per la loro tecnica Simona Andrini" commentano dalla società sportiva.