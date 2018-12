Problemi dentali e odontoiatria a Bologna: la rivoluzione Soft degli Studi Cirulli

Trovare un valido studio dentistico a Bologna non sempre è così semplice. Negli ultimi anni, infatti, il numero dei centri odontoiatrici è cresciuto fortemente ma c ome si capisce qual è il giusto odontoiatra di cui fidarsi?

La scelta del dentista - Quando si cerca uno studio dentistico a Bologna è fondamentale assicurarsi che lo studio offra le migliori garanzie in ogni tipologia di trattamento che esegue: dall’implantologia all’ortodonzia, dall’estetica dentale alla conservativa. È il solo modo per evitare di finire nelle mani del dentista sbagliato. Lo studio del dr. Maurizio Cirulli, esperto odontoiatra a Bologna, può contare sull’esperienza di oltre 30 anni nel settore dell’odontoiatria e sull’impiego delle tecnologie e dei protocolli più avanzati.

Quando si pensa ai problemi dentali si potrebbe credere che un bravo dentista sia in grado di risolvere qualunque problema. In realtà, ogni casistica richiede un trattamento specifico e competenze mirate. Se ad esempio il problema riguarda l’allineamento irregolare dei denti o la presenza di denti storti o inclusi, è possibile trovare rimedio ricorrendo all’ortodonzia. Se al contrario il problema riguarda la caduta dei denti, ciò che potrebbe servire è un bravo odontoiatra-implantologo. Per questo motivo, il dr. Cirulli coordina il suo centro di odontoiatria a Bologna per offrire le migliori garanzie in ogni tipologia di trattamento.



Ortodonzia trasparente: le nuove tecniche – Alcuni tra i problemi dentali maggiormente presenti sia nei bambini che negli adolescenti e negli adulti sono la presenza di denti inclusi o storti, l’eccessiva distanza tra un dente e l’altro (diastema) e la malocclusione. Si parla di malocclusione quando le arcate dentarie non si allineano regolarmente a seguito dei problemi più diversi -compresi gli stessi denti inclusi che restano incastrati nella gengiva o nell’osso e non fuoriescono regolarmente.



Se in passato era necessario ricorrere all’ortodonzia tradizionale e ad apparecchi fissi molto appariscenti, oggi in uno studio specialistico come quello del dr. Cirulli è possibile eseguire trattamenti avanzati di ortodonzia invisibile. Si tratta di speciali tecniche che in molti casi risolvono problemi come la malocclusione grazie all’uso di mascherine mobili che, una volta applicate ai denti, risultano praticamente invisibili: si tratta delle mascherine Invisalign.



Un’ulteriore tecnica molto apprezzata per la sua efficacia si basa su apparecchi fissi che sono associati a bracket in porcellana. L’uso della porcellana permette alle placchette (o “bracket”) di confondersi con lo smalto dei denti naturali e di eliminare il senso di disagio che i classici apparecchi spesso comportano. Le soluzioni innovative adottate negli Studi Cirulli ne hanno fatto uno dei punti di riferimento per l’ortodonzia a Bologna.



Implantologia: denti fissi e tecniche avanzate – La caduta dei denti a seguito di traumi o infezioni dentali è un problema molto diffuso. Da oltre 30 anni con l’implantologia tradizionale è possibile sostituire anche tutti i denti persi posizionando nell’osso interessato gli impianti dentali (piccolissime viti biocompatibili) a cui è applicata una protesi dentaria fissa. In questo modo è finalmente possibile riavere denti fissi.



I vantaggi dell’implantologia dentale sono numerosi ma in passato molti pazienti erano scoraggiati dalla paura di avvertire dolore. In realtà, grazie al progresso della scienza e dei recenti protocolli di intervento, oggi in un centro di implantologia avanzata è possibile affrontare l’implantologia senza la paura di vivere traumi o di soffrire il dolore. Per l’implantologia a Bologna, il dr. Cirulli ha ideato un sistema di intervento noto come Soft Implantology. La Soft Implantology del dr. Cirulli riduce al minimo l’invasività dell’intervento perché si basa su avanzate tecniche di chirurgia che non richiedono l’apertura dei lembi gengivali per inserire gli impianti nell’osso: si tratta dell’implantologia computer guidata. Questa tecnica non richiede l’applicazione dei punti di sutura e pertanto rende i tempi di guarigione molto più rapidi. Nell’80% dei casi, inoltre, la combinazione di questa tecnica con l’implantologia a carico immediato permette di ricostruire un’intera arcata dentale in sole 24 – 48 ore.



Soft Dentistry: come curare i denti danneggiati – Gli Studi Cirulli hanno innovato il settore dell’odontoiatria anche nella cura dei denti danneggiati grazie alle nuove tecniche di Soft Dentistry. Si tratta di un sistema che mira ad allungare la durata naturale dei denti compromessi e a evitare, quando possibile, trattamenti eccessivamente invasivi come la limatura dei denti a moncone. Per esempio, in alcuni casi è possibile intervenire su un dente compromesso mediante l’applicazione degli intarsi dentali: gli intarsi ricostruiscono esclusivamente i punti critici del dente e ne rafforzano la resistenza.



Gli studi di odontoiatria del dr. Cirulli sono l’evidenza di come la specializzazione dell’odontoiatra e l’impiego di protocolli all’avanguardia sono gli aspetti più importanti a cui fare attenzione quando si sceglie uno studio dentistico. È possibile raggiungere lo studio del dr. Cirulli, dentista a Bologna, in viale Oriani n. 4.