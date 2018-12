Dall’aurora boreale alle immagini della Stratosfera: Ottavio Giannella, fotografo per passione

È appena balzato agli onori delle cronache locali per il suo reportage fotografico sulla Lapponia , pubblicato assieme ad un articolo della giornalista Francesca Mazzoni sul National Geographic Traveler, ma di progetti all’attivo ne ha davvero tanti e di sogni nel cassetto altrettanti. Stiamo parlando di Ottavio Giannella , giovane fotografo ravennate con una passione per la fotografia almeno altrettanto grande di quella per l’ aurora boreale , che da sempre “insegue” per godersene lo spettacolo e immortalarlo con la sua macchina digitale, tra i paesaggi ostici e gelidi del Nord Europa.

Trentatrè anni, un “lavoro sicuro” su cui contare - fa il tecnico antincendio per una grande azienda ravennate - Ottavio lavora sostanzialmente da solo, realizzando i suoi reportage di viaggio che poi propone alle riviste specializzate: alcuni suoi lavori sono già stati pubblicati, oltre che dal National Geographic, da Dove Viaggi, da The Post International e da Il Mattino di Napoli, per il quale ha realizzato un servizio sulla “lucertola azzurra” del Faraglione di Capri. Un altro lavoro molto particolare è quello dei video della Stratosfera terrestre, che ha ottenuto da una sonda inviata nello spazio. Insomma, un tipo con la passione per le realtà di nicchia, per fotografare ciò che ai più sfugge.



Ottavio, da dove nasce questo amore per il Nord e il freddo?



Mi occupo di fotografia, per lo più di viaggio e sono molto legato al Nord Europa, Lapponia svedese e norvegese, Islanda. Seguo soprattutto quelle zone perché vado a fotografare l’aurora boreale, per la quale nutro una profonda curiosità e passione da sempre. Stiamo parlando di un fenomeno che non è mai uguale a se stesso: oggi puoi vedere un evento e domani potrebbe essere di un altro colore, più o meno intenso, cambiare di forma, quindi non è mai un’osservazione monotona. Anche la gente che ci vive in contatto da una vita è sempre con gli occhi al cielo. Sfatiamo anche un falso mito: l’aurora boreale a quelle latitudini c’è tutto l’anno, ma è visibile prevalentemente da metà agosto a metà aprile, perché d’inverno nel Nord è sempre buio.



Ottavio Giannella a -34 gradi in Lapponia



Qual è il tuo background, hai sempre fatto il fotografo?



No, assolutamente. Nella quotidianità ho un lavoro ordinario, al quale tengo molto, anche perché mi permette di mantenermi, lasciandomi spazio per viaggiare e dar sfogo alla mia passione: sono un tecnico antincendio e lavoro per una grossa azienda ravennate che si occupa anche di off shore. Ho fatto l’Itis a Ravenna, ma non ho terminato gli studi e ho cominciato prestissimo a lavorare. Prima come pizzaiolo, poi ho gestito un chiosco di piadina, quello che si trova davanti al Mausoleo di Teodorico, per un paio d’anni. Ormai sono 12 anni che ho la fortuna di lavorare per quest’azienda. La fotografia l’ho imparata sul campo, esercitandola.



Quando attorno ai 18 anni ho avuto più possibilità di muovermi autonomamente e viaggiare, ho cominciato a scattare soprattutto per me. Poi c’è stato il salto verso una fotografia più curata e dettagliata, che potesse interessare anche gli altri. Preferisco che quella di fotografo resti un’attività legata alla passione, non un lavoro vero e proprio, se no, come dico io scherzosamente, diventi un “autovelox”, cioè ti ritrovi a dover fotografare tutto quello che ti circonda, anche se non ti interessa. Io ho la fortuna di poter scattare solo per i soggetti che amo immortalare, i paesaggi, meglio se del Nord.



Ottavio sul kayak nella laguna di Jokulsarloon in Islanda



Parlaci dei tuoi progetti nel grande Nord europeo.



Accanto ai reportage di viaggio, come quello sulla Lapponia, ho un altro progetto, tutt’ora in corso: in Islanda, attaccata ad un palo vicino ad una guesthouse gestita da italiani, c’è una mia web cam che tutte le notti scatta una foto al minuto del cielo islandese, riprendendo l’aurora boreale. Di iniziative come questa, ce ne sono 3 o 4 al mondo, ma solo due sono attive. Una è la mia e l’altra è una web cam posizionata nell’Aurora Sky Center di Abisko, nella Lapponia svedese. Di base, nasce come servizio meteorologico, per chi vuole capire il fenomeno e osservarlo notte dopo notte, ma sto cercando di costruire una piccola rete di web cam, distribuita nel Circolo Polare Artico, e sto cercando luoghi e appoggi perché non è facile costruire un sistema di questo tipo e avere anche la capacità che qualcuno intervenga, anche solo nel caso che la neve cada sull’obiettivo.



A capodanno poi, andrò in Finlandia e ho già i biglietti per raggiungere le isole Svalbard, nella parte più settentrionale della Norvegia, le terre abitate più a nord del pianeta Terra, dove si trovano più orsi polari che persone. C’è una comunità di circa 2.000 abitanti e ci vivono circa 3.000 esemplari di orso polare. Sarò fortunatissimo se avrò la fortuna di vederne uno e fotografarlo.



Un'immagine dell'aurora boreale



Non solo il freddo Nord. La tua passione si spinge anche oltre i limiti della Terra…



Sì è vero. Alcuni anni fa ho lanciato una sonda per riprendere la stratosfera. Ne sono usciti una serie di filmati molto emozionanti e mi piacerebbe ripetere l’esperienza, ma non è facile, anche dal punto di vista dei finanziamenti. Io faccio quasi tutto di tasca mia, mi finanzio con gli straordinari! Il più delle volte, quando devo finanziare un progetto che ho in testa, apro il portafoglio, anche perché quando vai a chiedere soldi, parli di nulla: in mano non hai ancora niente, solo sogni, un po' strani e particolari, che al giorno d’oggi interessano, ma anche no. Sul web magari vanno fortissimo all’inizio appena pubblicati, poi si passa subito ad altro, magari all’ultimo costume indossato da Belen...



Il web dà tantissime possibilità, io devo essergli molto grato, anche per i contatti che sono riuscito ad ottenere, ma è un processo mordi e fuggi, il social ti mangia nel breve periodo. A volte mi trovo anche a fotografare “vip”, come i protagonisti del Grande Fratello o dei social influencer e lì ti accorgi di dove va l’interesse della gente. È fatica trovare spazio per la scienza.



Tra le persone con cui sono riuscito a stringere una collaborazione c’è anche un documentarista della Rai, Luca Bracali, probabilmente oggi il più noto documentarista in Italia. Mi ha aiutato molto per la web cam, ma sostanzialmente sono solo.



Ottavio immerso fino alla vita nella neve in Lapponia



Passando a temperature un po' più miti...hai fotografato anche altro, accanto ai paesaggi innevati?



Sono stato in diversi deserti: quello del Merzouga in Marocco, nel Wadi Rum in Giordania e nella zona oltre Dubai, negli Emirati Arabi. Ora mi attende il “deserto” ghiacciato delle Svalbard. Ma tra i progetti “al caldo” ho realizzato un servizio fotografico, pubblicato su Il Mattino di Napoli, sulla Lucertola Azzurra del Faraglione di Capri, che è una specie endemica. Ora vorrei portare avanti, magari col supporto dell’Università, un progetto analogo sulla lucertola azzurra dell’isola di Punta Licosa, sempre nella zona amalfitana. Io sono originario di quelle parti, mio padre viene da Castellabate, il paesino che è stato reso famoso dal film “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio e su quell’isola ho tanti ricordi delle mie estati da bambino.



Anche lì vive una specie di lucertola azzurra che credo esista solo in quell’isola. L’estate scorsa l’ho vista e fotografata e mi piacerebbe studiarla in collaborazione con l’università, perché credo che anche quella sia endemica di quell’isolotto, che viva solo lì.



A quando una mostra dei tuoi lavori?



Non ne ho mai fatte, fanno parte dei progetti per il futuro, anche perché la mia idea di mostra è un percorso immersivo in cui lo spettatore possa immedesimarsi in quello che vede e richiederebbe un’organizzazione di un certo tipo, alla quale non sono ancora arrivato. Ma in futuro, chissà.

Per conoscere meglio i suoi lavori:

https://www.instagram.com/ottavio.giannella/https://www.facebook.com/ottavio.giannellaLink Webcam Aurora: http://aurora.timelapse.in





Claudia Folli