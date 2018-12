CALCIO / Il Ravenna Women sconfigge la Roma XIV con 7 goal e resta al II° posto del campionato

Mister Piras deve rinunciare a Montecucco e manda in campo dal primo minuto Copetti tra i pali, Cameron, Colini, Greppi e Bouby in difesa, Barbaresi, Carrozzi e Filippi a centrocampo, con la finlandese Haanpaa che agisce alle spalle del tandem d'attacco Cimatti - Burbassi.



Il match inizia nel migliore dei modi per le padrone di casa che al quinto minuto già passano in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, Carrozzi pennella un cross perfetto che Filippi di testa trasforma nell'uno a zero. Un minuto dopo le giallorosse potrebbero già raddoppiare ma il tiro di Carrozzi dal limite termina di un soffio fuori. Al decimo sono le ospiti a sfiorare la marcatura con Valbona alla cui conclusione si oppone Copetti; tre minuti dopo è ancora Copetti a neutralizzare la conclusione da dentro l'area di Carrarini.

Il match prosegue con il Ravenna che fa la gara e va vicina al due a zero prima con Haanpaa e poi con Barbaresi. Poco prima dell'intervallo il raddoppio: Barbaresi lancia Filippi che in velocità supera sue avversarie, entra in area e con un perfetto diagonale sigla il 2 a 0.

Allo scadere il tris, griffato Cimatti: cross da destra di Haanpaa e palla al capitano, che da pochi passi firma la rete del tre a zero con cui si va negli spogliatoi.

La ripresa si apre nello stesso modo in cui si era aperta la prima frazione: cross di Haanpaa e gol di Filippi che al volo trafigge Quartullo per la quarta volta.

Al decimo è la traversa a negare la gioia del gol a Cimatti che fa tremare il legno difeso da Quartullo con un bel pallonetto. Il Ravenna prosegue il proprio monologo e con il passare dei minuti è Burbassi a rubare la scena, andando in gol 3 volte nel giro di pochi minuti: al venticinquesimo ruba palla ad un'avversaria e firma il 5 a 0, due minuti dopo va in gol su assist di Cimatti, mentre all'ottantesimo fa tutta sola e sigla la rete del definitivo 7 a 0 per il Ravenna Women.

Nel finale c'è ancora tempo e spazio per un altra traversa, stavolta colpita da Barbaresi, e per un calcio di rigore tirato alto da Raggi.

Da segnalare il debutto in serie B di Pelloni e Cicci.

Ravenna Women - Roma XIV 7-0 Marcatrici: 5' - 43' - 50' Filippi 45' Cimatti 70' - 72' - 80' Burbassi

Ravenna Women: Copetti (68' Cicci), Cameron, Bouby (72' Cinque), Carrozzi (54' Raggi), Colini, Greppi, Barbaresi, Filippi, Cimatti (72' Pelloni), Haanpaa (54' Giovagnoli), Burbassi. A disp.: Montecucco. All.: R.Piras

Roma XIV: Quartullo (76' Riso), Pellegrini, Bevilacqua, Jusufi, Santacroce (65' Pezzino), Carrarini, Fortunati, Grassi (54' Gerardi), Forgnone (65' Pomponi), Verro, Mosca (76' Monti). A disp.: Di Carlo. All.: A. Gagliardi Arbitro: Pistarelli di Fermo Ammonite: Greppi (RW) Monti (R)



Domenica prossima ultima gara del 2018, con la difficilissima trasferta sul campo del Mozzecane.

Serie B 8^ giornata

Roma-Inter 1-3

Ravenna Women-Roma XIV 7-0

Arezzo-Cittadella 1-2

Lazio-F.Mozzecane 0-2

Milan-Empoli 2-4

Cesena-Genoa 1-1



Classifica

Inter 24 punti

Ravenna 20 punti

Mozzecane 17 punti

Empoli 16 punti

asd Roma Cittadella 15 punti

Lazio 8 punti

Milan Ladies - Genoa 7 punti

Cesena 5 punti

Arezzo 1 punto

Roma XIV 0 punti