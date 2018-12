Eventi. Inaugurato in municipio a Ravenna il mosaico dedicato a Giulio Regeni

Il mosaico, da un’idea dell’artista ravennate Gianluca Costantini, subito accolta dal sindaco Michele de Pascale, desidera essere la testimonianza di una comunità che respinge la violenza e che auspica non venga mai meno l’attenzione su questo caso così drammatico per le torture subite da Giulio Regeni e perché si faccia chiarezza.



Il mosaico è stato realizzato da Anna Agati, sotto la guida del professor Daniele Strada dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, su disegno di Gianluca Costantini. La cerimonia è stata introdotta da un saluto dell’assessora alle Politiche internazionali Ouidad Bakkali, al cui intervento sono seguiti quello del sindaco Michele de Pascale, di Gianluca Costantini, del responsabile Amnesty International Emilia-Romagna Luca Cortesi, della coordinatrice didattica dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna Paola Babini e di Anna Agati, che ha realizzato il mosaico.



Nel suo intervento il sindaco ha sottolineato l’importanza di aver scelto un linguaggio artistico per ricordare Giulio Regeni e sostenere la richiesta di verità e giustizia sul suo caso, “perché l’arte è in grado di fare arrivare messaggi importanti al cuore delle persone. Dobbiamo cercare la verità non solo per Giulio, ma anche per tutti noi, perché la verità è lo strumento attraverso il quale si può cercare di cambiare il mondo”.



Prima di dare la parola a Gianluca Costantini, de Pascale ha letto un messaggio dei genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio, che tra l’altro hanno scritto: “Questo mosaico, con le sue tessere ci ricorda l’insieme delle tante persone che si sono unite, con noi, per chiedere con decisione di sapere chi e perché ha deciso di infliggere una morte così atroce a Giulio. Un mosaico che, con le sue tessere, riflette la luce che illumina costantemente il percorso per la ricerca della Verità”.



“Sono onorato e commosso che la mia città dia un segnale forte e permanente all’interno dell’edificio – queste alcune delle parole di Gianluca Costantini - simbolo della democrazia di noi cittadini. Sono un artista, e credo profondamente che l’arte sia in prima linea quando si tratti di battaglie etiche e morali. L’arte può creare connessioni per capire meglio il mondo in cui viviamo”.