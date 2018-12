L'attore ravennate Eric Paterniani debutta in America con la sua opera prima "Longing Pinocchio"

Eric Paterniani , l’attore di Marina di Ravenna che per 6 anni si è fatto spazio tra le compagnie teatrali di New York e Los Angeles, ha debuttato con il suo primo spettacolo da autore “ Longing Pinocchio ” (trad. In Mancanza Di Pinocchio), una bizzarra e cupa versione della storia del burattino senza fili dai colori tutti italiani.

Lo spettacolo



Gli spettatori vengono invitati ad assistere alla veglia funebre di Mastro Geppetto e incontrano i vari personaggi della favola di Carlo Collodi, tutti tranne il figlioletto Pinocchio. Ci si chiede quindi se il burattino sia mai esistito se non solo nelle fantasie e strani racconti di un anziano signore alla fine della sua vita.

Insieme ad altre due attrici italiane, Veronica Nolte (anche conosciuta su YouTube come “Vero Z”) e Valeria Iacampo (nel ruolo di Pinocchio e anche coreografa) Paterniani ha fondato la compagnia produttrice Aliens With Extraordinary Abilities: la parola “alieno” è il termine ancora utilizzato per definire un immigrato in America mentre “Con Abilità Straordinarie” è la classificazione del visto per coloro che vogliono lavorare nel mondo dell’intrattenimento.

Lo spettacolo è stato co-prodotto da Zombie Joe Underground, una delle compagnie d’avanguardia più rinomate per il genere dark tra i teatri di Hollywood, e ha avuto una calorosa ricezione, menzionato dal Los Angeles Times e definito da Stage Raw come “Puro oro teatrale”.



“Molti negli USA non sono al corrente che esiste un’altra versione di Pinocchio a parte quella Disney - dice Paterniani -.Sono lieto di avere portato ad Hollywood una storia che ci rappresenta in quanto italiani all’estero. Penso che ovunque porti un po' della nostra cultura non puoi che aspettarti curiosità e stupore.”

Infatti la compagnia è ora intenta a presentare “Longing Pinocchio” nel circuito teatrale internazionale con possibili primi appuntamenti a Londra e Roma e noi siamo certi che ne sentiremo ancora parlare.