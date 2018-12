Autonomia Emilia-Romagna. Bonaccini: "Chi vuole rallentarci ne risponderà"

Come riporta una nota dell’Ansa, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini commenta l'annuncio da parte del Governo dell'intesa sull'autonomia dichiarando che "Un mese in più o in meno non cambia nulla, ma un percorso avviato quasi un anno fa non può durare in eterno. Se a febbraio avremo le intese è giusto che il Parlamento impieghi il tempo che riterrà necessario per un esame approfondito, ma mi aspetto anzitutto dal governo e dalla maggioranza che lo sostiene un'assunzione di responsabilità".