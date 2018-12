Concerti. Al Bronson il Natale è rock con il live di Mr Everett e la festa anni 90

MR EVERETT

Mr Everett è un progetto ibrido dall’identità collettiva che sfugge alla tradizionale definizione di “band Elettronica” identificandosi piuttosto come “live show performativo”. Siete pronti a incontrare il cyborg Rupert e i suoi amici Mr Owl, Mr Fox e Mr Bear? Nell’arco degli ultimi due anni Rupert e il suo mondo hanno viaggiato in giro per tutta l’Italia: dal Nord Italia alla Sicilia, passando per alcuni dei locali e festival più importanti della penisola. Il concept alla base del progetto ruota attorno alla storia del cyborg Rupert e dei suoi compagni Mr Owl, Mr Fox e Mr Bear, Umanimals un po’ animali e un po’ umani. Mr Everett è un progetto da vedere e vivere live e toccare con mano, un’esperienza audiovisiva, sensoriale e immersiva a 360°: l’interazione fisica tra il cyborg Rupert e il pubblico è uno degli elementi più forti e coinvolgenti della performance. L’impianto scenico del progetto stravolge lo spazio del palco trasformandolo in una vera e propria dimensione parallela, tra il dancefloor del club e lo spettacolo audiovisivo completo di proiezioni, fumo e luci.

INFO: 333 2097141 www.bronsonproduzioni.com