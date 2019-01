Incidente. Anziano investito in via Canale Molinetto: è grave

Poco dopo le 19 di oggi, sabato 5 gennaio, in via Canale Molinetto nei pressi del passaggio a livello un anziano pedone è stato investito mentre attraversava la strada, sembra, sulle strisce pedonali, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. L’anziano, subito soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato col codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.