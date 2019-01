Lavori alla piscina comunale. Le società di nuoto si preparano al "grande esodo"

L'assessore allo Sport Roberto Fagnani ha dichiarato che la chiusura dell'impianto dovrebbe durare 6 mesi, ma fino a quando non sarà assegnato il bando, non sarà possibile stabilire l'avvio dei lavori. Aspetto non secondario per le società sportive che in questi mesi stanno valutando le possibili soluzioni da intraprendere.

"Se facciamo riferimento alle tempistiche indicate dal Comune, sei mesi non sono tanti - spiega Gabriele Tagliati, presidente UISP Ravenna-Lugo -. Bisogna capire però da quando a quando. Questo aspetto è fondamentale per la corsistica, che si svolge dall'autunno alla primavera. Noi auspichiamo che i lavori vengano fatti dalla fine della primavera all'autunno, quindi in particolar modo nei mesi estivi, così da lasciare scoperti solo i Cre estivi, che potremmo decidere di dirottare al mare, senza creare grande scompiglio. Se i lavori saranno programmati nel periodo invernale - prosegue Tagliati - potrebbe esserci maggior disagio".



Se i lavori si svolgeranno nei mesi invernali, i corsi di nuoto per i bimbi piccoli probabilmente saranno spostati alla piscina del Centro Oasi, in Via Lago di Como al Quartiere S. Giuseppe dove la Uisp tiene già dei corsi "ma ovviamente quella piscina non puo' coprire le esigenze di tutta la corsistica" evidenzia Tagliati -. "Stiamo sentendo altre piscina di Ravenna per valutare e capire le diverse possibilità, soprattutto per svolgervi i corsi di nuoto per ragazzi. Ragionamento diverso potremmo fare per l'agonismo: non è escluso che si possa valutare l'ipotesi di spostarci, per il tempo strettamente necessario, alla piscina di Lugo. E' chiaro che da parte nostra c'è la speranza che i tempi dei lavori durino quanto stabilito e non si dilatino, come purtoppo a volte capita in questo tipo di interventi" conclude il presidente della Uisp.

Posizione piu' critica, rispetto alla questione dei lavori che interesseranno la piscina comunale, è quella di Andrea Tassinari dell'Endas Ravenna: "E' un prolema grosso. Non ci sono alternative, rischiamo di veder "saltare" i corsi di nuoto della leva 2010, poichè purtroppo in molti non si iscriveranno, a causa delle complicazioni logistiche dovute ai lavori alla struttura. E per quanto riguarda l'agonistica dovremmo organizzare il trasporto per andare nelle altre piscine, e quel costo ricadrà direttamente sulle famiglie. Noi non abbiamo un pulmino a disposizione".



Le prospettive, secondo Tassinari, non sono rosee, anche perche' già in questi ultimi mesi sono state numerose le telefonate ricevute per chiedere chiarimenti sui corsi 2018/19: "La gente è confusa. Molti credevano che la piscina fosse già chiusa e mi domandavano come fare e dove andare." E proprio rispetto al dove, Tassinari conferma che come Endas stanno valutando diverse opzioni, alcune riguardano le piscine presenti a Ravenna, ma al momento non si escludono le strutture di Lugo, Faenza o Forli'. "Ovviamente su ogni decisione inciderà il periodo in cui ricadranno i lavori, se nei mesi primaverili e estivi o in quelli autunnalli e invernali" - conclude Tassinari, che sottoliena: "Sono convinto che sarebbe stato meglio costruire una nuova piscina, piuttosto che cercare di recuparare quella di Via Gambi."