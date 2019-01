Salute. Il prof. Claudio Vicini, ospite a "Mi Manda Rai 3" per parlare di fact checking

Il prof. Claudio Vicini, direttore del Dipartimento Testa Collo dell'Ausl Romagna, sarà ospite mercoledì 16 gennaio, alle 11.30 del programma "Mi Manda Rai 3", condotto da Salvo Sottile. Il medico, in qualità di presidente SIO (Società italiana di Otorinolaringoiatria), parlerà di fact checking e pubblicità ingannevole, in particolare nell'ambito otorino.

E' noto come il WEB rappresenti uno strumento importantissimo per veicolare la conoscenza, anche quella medica e il pericolo maggiore derivi purtroppo, dalla totale assenza di verifica delle informazioni disponibili. La possibilità di divulgare "bufale" (le cosiddette "fake news") o pubblicità ingannevoli può essere ancora più potente delle verità scientifiche. Come fare a comprendere, da navigatori e pazienti, se abbiamo letto e creduto in una bufala... e a chi è possibile segnalarla? Di tutto questo e molto altro parlerà il professor Vicini.