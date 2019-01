Droga. Carabinieri, il cane Geco stana 15enne in possesso di marijuana a Faenza

Nell'ambito di controlli antidroga dinanzi alle scuole operati dal nucleo operativo dei Carabinieri di Faenza in collaborazione con le unità cinofile di Bologna, è stato denunciato un 15enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il fiuto del cane Geco, specializzato nella ricerca di stupefacenti, si è rivelato fondamentale per arrivare al ragazzino, che deteneva marijuana anche nell'abitazione in cui vive.