"Il preside è gay" sui muri del Liceo scientifico di Ravenna. Il dirigente: "Non la farò cancellare"

Una scritta apparsa ieri, sabato 19 gennaio , sui muri del Liceo scientifico "Oriani" di Ravenna, recita: "Il preside è gay" . A dare notizia del gesto è stato lo stesso dirigente scolastico dell'istituto Gianluca Dradi che ha pubblicato la foto sul profilo Facebook, commentandola in questo modo: "Ciò che offende non è la falsa attribuzione di una condizione, ma il fatto che uno studente del mio Liceo l'abbia pensata come a un'offesa. Non la farò cancellare: resti lì come una "pietra di inciampo" per l'intelligenza umana. #nonnellamiascuola ".

In poche ore il post ha ricevuto tanti like e decine di commenti dagli utenti del web, in gran parte scritti da insegnanti e studenti, che hanno apprezzato e sostenuto la decisione del dirigente di non far rimuovere la scritta. In questo modo un iniziale gesto di ignoranza e di vandalismo si è trasformato in un importante messaggio educativo, di civiltà e di rispetto.