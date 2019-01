Oil&Gas. Roca lancia Manifesto Ravenna Capitale dell'Energia e chiede di tutelare attività offshore

Il Roca (Ravenna Offshore Contractors Association) presenta domani, martedì 22 gennaio, in Camera di Commercio a Ravenna, il proprio manifesto per sostenere "Ravenna Capitale dell'Energia", documento che proporrà per la sottoscrizione a livello nazionale, principalmente al mondo imprenditoriale ed associativo. L'obiettivo è quello di continuare a sensibilizzare "l’opinione pubblica, la stampa, e tutta la classe politica sull’importanza di riprendere le attività offshore in Italia ed in Adriatico in particolare".

Questo il testo del manifesto che verrà presentato domani:

MANIFESTO "RAVENNA CAPITALE DELL’ENERGIA"



Da 60 anni Ravenna è il principale distretto italiano dell’energia.

Conta su 50 aziende (circa 3.000 addetti) considerate tra le più avanzate a livello internazionale sul piano tecnologico e della sostenibilità.

In questi 60 anni Ravenna:

1. ha ottenuto il riconoscimento di 8 monumenti tutelati dall’Unesco;

2. ha creato un’area marina protetta a livello Comunitario con piattaforme dismesse;

3. ha dato vita al Parco del Delta del Po;

4. ha visto progressivamente crescere il turismo della città d’arte, quello balneare e quello ambientale;

5. promuove annualmente il Ravenna Festival;

6. si appresta a celebrare i 700 anni della morte di Dante;

7. ospita ogni biennio OMC Offshore Mediterranean Conference, la rassegna internazionale dell’energia.

In questi 60 anni l’industria energetica ha creato migliaia di posti di lavoro qualificati e ha accompagnato Ravenna nella sua crescita, integrandosi in essa nel rispetto dell’ambiente.

Chiediamo:

- di continuare su questa strada nella fase di transizione verso le rinnovabili, in nome della scienza e non nella demagogia e della demonizzazione;

- di proseguire l’estrazione di gas in Adriatico al fine di creare ancora nuovi posti di lavoro;

- di non importare e far pagare alle famiglie e alle imprese lo stesso gas dell’Adriatico che sarà estratto dai paesi frontalieri (Croazia, Albania e Montenegro);

- di far funzionare i fornelli delle cucine, i termosifoni, le industrie manifatturiere e i trasporti con il gas a km 0, l’unica energia di transizione verso le rinnovabili. Pagando meno e inquinando meno il mare e l’ambiente

Questo è quello che chiede una comunità intera. Meno Inquinamento, meno costo, più lavoro.