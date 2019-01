Agricoltura. Fa tappa alla Fattoria Guiccioli di Mandriole il Biogasdoneright Tour del CIB

Giovedì 24 gennaio il tour del CIB farà tappa in Emilia Romagna, ed in particolare alla Fattoria Guiccioli di Mandriole , per spiegare i benefici ambientali ed economici legati all’introduzione del Biogasfattobene® nelle aziende agricole. Il Tour è organizzato dal CIB - Consorzio Italiano Biogas, che ha pensato ad un ciclo di appuntamenti in sei regioni, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Toscana e Veneto per incontrare gli agricoltori sul territorio e illustrare le buone pratiche dell’integrazione del biogas in agricoltura, approfondendo i vantaggi ambientali ed economici nell’applicazione del modello agro economico, il Biogasfattobene®.

Durante gli incontri verranno toccati i temi chiave per un’agricoltura orientata all’innovazione, all’adattamento ai cambiamenti climatici in atto e al sequestro di carbonio nel terreno: dalla conoscenza del suolo come risorsa per produzioni di qualità, alle buone pratiche agricole che consentono di produrre di più utilizzando meno acqua ed energia, al corretto utilizzo del digestato in sostituzione dei fertilizzanti chimici. Verranno esposte tutte le opportunità legate all’introduzione di un impianto di biogas in azienda, includendo i reinvestimenti, che hanno permesso a tanti imprenditori agricoli di generare nuove filiere di attività o considerevoli risparmi. Uno dei focus sarà inoltre l’aggiornamento normativo, comprendendo anche gli incentivi per nuovi impianti inferiori ai 300 kW.



“Il nostro intento è avviare un confronto con quegli imprenditori che si sentono pronti ad accettare una nuova sfida, come la produzione di biometano, o che intendono costruire un impianto di biogas come presidio ambientale per la corretta gestione dei reflui zootecnici, ma che siano anche interessati ad aumentare la fertilità del suolo, e al sequestro di maggiori quantità di anidride carbonica nel terreno”, ha dichiarato Piero Gattoni, Presidente del CIB.



Tutti gli incontri prevedono una prima sessione rivolta ad agronomi e imprenditori agricoli e nella seconda parte della giornata, la visita ad una azienda agricola socia CIB.

La terza tappa del Biogasdoneright Tour si svolgerà in Emilia Romagna. L’appuntamento, giovedì 24 gennaio alle 9.30 sarà alla Fattoria Guiccioli - via Mandriole n. 286 – Mandriole (RA). Al pomeriggio è prevista la visita all’Azienda Agricola Agrisfera con focus su: stalla robotica e innovazione in azienda.



Ingresso libero, registrazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.consorziobiogas.it.



BIOGASDONERIGHT TOUR 2019

Programma delle tappe

ore 09.30 Registrazione

ore 10.00 – 13.00 Incontro

Light buffet

13.45 – 15.00 Visita azienda agricola



21 GENNAIO Lombardia Villa Belussi, via Alcide de Gasperi, 17, Corte de Cortesi con Cignone (CR)

Visita Azienda Agricola Salera: Produzione di alghe con recupero del calore.



22 GENNAIO Piemonte Hotel Al Mulino - Via Casale 44, 15122 San Michele Di Alessandria (AL)

Visita Azienda Agricola Solero: Itticoltura integrata in azienda.



24 GENNAIO Emilia Romagna Fattoria Guiccioli - via Mandriole n. 286 – Mandriole (RA)

Azienda Agricola Agrisfera: Stalla robotica e innovazione in azienda.



29 GENNAIO Campania Russo Center Via Appia Km. 193.300 (uscita 1 di Capua) - 81050 Pastorano (CE) Visita Fattorie Garofalo: Essicatoio foraggi recuperando il calore.



30 GENNAIO Toscana Vicolo della Terrazza snc Castello di Querceto - Montecatini Val di Cecina (PI)

Visita Azienda Agricola Marchesi Ginori Lisci: Integrazione di un impianto biogas in un’azienda vitivinicola.



1 FEBBRAIO Veneto e Friuli Borgoluce - Loc. Musile, 2 Susegana (TV)

Visita Azienda Agricola Borgoluce: Innovazione, doppie colture, agriturismo e fattoria didattica.