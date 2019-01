Mercato Coperto. La crisi CMC ha rallentato un po' i lavori ma il mercato aprirà, promette Cameliani

L'apertura del Mercato Coperto di Ravenna - prevista in primavera - risentirà della crisi CMC che opera sul cantiere? Il Mercato apre o non apre? E quando apre? Queste le domande poste dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Alberto Ancarani con un question time discusso nella seduta di ieri martedì 22 gennaio. A rispondere e cercare di rassicurare tutti ci ha pensato l'Assessore alle attività produttive Massimo Cameliani: il Mercato Coperto riaprirà nei prossimi mesi, la crisi CMC ha solo un po' allungato i tempi ma non fermato il cantiere.