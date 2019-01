Chiusura E45. Il presidente Bonaccini ha firmato il decreto sullo stato di crisi regionale

“Portiamo avanti il gioco di squadra adottato da subito- ha affermato il presidente Bonaccini- e come Regione siamo pronti a impegnarci, a fianco degli enti locali, per mettere in atto in tempi rapidi azioni di sostegno a studenti e famiglie, imprese e lavoratori che stanno vivendo momenti di grande difficoltà a causa della chiusura dell’E45. Con lo stato di crisi regionale, abbiamo uno strumento in più per intervenire e velocizzare la nostra azione”.



Quest'oggi, venerdì 25 gennaio, in Comune a Cesena, Bonaccini incontrerà nuovamente i sindaci della Valle del Savio, le associazioni d’impresa e le organizzazioni sindacali, i rappresentanti delle Province romagnole e della Camera di Commercio. L’appuntamento è fissato alle ore 15.30 a Palazzo Comunale. A seguire, alle 16.30, la conferenza stampa che si terrà nella sala Nera del Palazzo Comunale.

Insieme saranno valutati gli interventi più urgenti e decise le modalità per la loro attuazione. L’obiettivo di Regione e comunità locali resta infatti quello di trovare tutte le soluzioni possibili per evitare che le conseguenze sulla viabilità paralizzino i territori, gravando pesantemente sulla quotidianità dei cittadini e l’operatività dell’intero tessuto socioeconomico, dopo il sequestro preventivo dell’infrastruttura deciso dalla Procura di Arezzo, per rischio di un cedimento, anche alla luce degli impegni assunti dal Governo.