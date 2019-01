Una petizione per ripristinare assegno di gravidanza per le donne in condizioni di bisogno economico

Ripristinare l’assegno di gravidanza per le donne in condizioni di bisogno economico . Lo chiede il «Comitato Promotore “Carlo Camerani” a fianco delle donne in situazione di fragilità» che ha presentato una petizione pubblica per il ripristino di questo aiuto destinato alle donne incinte con un reddito inferiore ai 9.200 euro lordi e concesso dopo il quarto mese di gravidanza. Prima firmataria la Presidente del Movimento per la Vita di Ravenna Cinzia Baccaglini.

Durante la Consiliatura 1997-2001, nell’ambito del Fondo di sostegno alla genitorialità del Comune di Ravenna, fu istituito l’“Assegno di gravidanza” volto a supportare le donne incinte con un reddito inferiore ai 9.200 euro lordi e concesso dopo il quarto mese di gravidanza. Negli ultimi anni l’erogazione era pari a 800 euro complessivi in rate mensili di 200 euro. Secondo i dati forniti nella seduta del Consiglio comunale del 26 luglio 2018, l’Assessore comunale ai Servizi Sociali Valentina Morigi ha esplicitamente ricordato che il provvedimento era volto a tutelare la «maternità povera» e «fragile» e che, nel 2016, su 1062 nati le «mamme che hanno beneficiato di questo contributo sono state 59».

In quel contesto, l’Assessore rispondeva all’ordine del giorno «Sostenere e promuovere le nascite» presentato dal capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi nel quale si chiedeva all’Amministrazione comunale chiarimenti sulla sparizione del provvedimento, che risultava all’epoca sospeso. L’Assessore confermava che il provvedimento comunale era stato in effetti sospeso nel maggio 2017. Dal 2017 era stato attivato dallo Stato il cosiddetto “Premio alla nascita”, contributo di 800 euro erogato dall’Inps in un’unica soluzione, che può essere chiesto dalla madre a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza e a prescindere dal reddito. Secondo quanto affermato in Consiglio comunale dall’Assessore Valentina Morigi, il nuovo beneficio statale avrebbe interamente soppiantato il provvedimento comunale ritenuto caratterizzato da una «copertura irrisoria».

"Nonostante siano sostegni di natura profondamente diversa - scrivono i promotori della petizione - i due provvedimenti sono doverosamente complementari: l’assegno comunale è infatti rivolto alle donne che si trovano in una situazione finanziaria particolarmente fragile aiutandole a sostenerne la gravidanza nel periodo che va dal quarto mese, il premio statale a “premiare” invece le nascite indipendentemente dal reddito della madre, essendo attribuito dal settimo mese di gravidanza quando l’“interruzione volontaria di gravidanza” non è mai consentita."

CHI PUO’ FIRMARE LA PETIZIONE E DOVE - Possono firmare la petizione tutte le persone residenti nel territorio comunale, italiani o stranieri, con almeno 16 anni di età. La petizione può essere altresì firmata da tutte le persone non residenti nel territorio comunale, italiani e stranieri, con almeno 16 anni di età, che in qualsiasi parte del territorio comunale esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio La petizione può essere firmata presso la sede del Movimento per la Vita e del Centro di aiuto alla Vita di Ravenna – Cervia (via Angelo Lolli, 7/9 – Ravenna) tutte le mattine dal lunedì al venerdi dalle 9.30 alle 12 e presso il Gruppo consiliare di Lista per Ravenna presso la Residenza municipale (IV Piano, Piazza del Popolo n. 1, Ravenna, e-mail: grulistara@comune.ravenna.it), che fungerà anche da punto di arrivo delle firme. Ogni cittadino interessato potrà negli stessi luoghi ritirare gli stampati per la raccolta firme e a sua volta raccoglierle non essendoci obbligo di firma davanti al notaio.

Il Comitato Promotore «Carlo Camerani» è composto da Cinzia Baccaglini, Presidente del Movimento per la Vita di Ravenna, Alvaro Ancisi, Capogruppo consiliare di Lista per Ravenna, Simone Ortolani, Giornalista e Vicepresidente dell’Associazione Culturale «San Michele Arcangelo», Mirco Coffari, Presidente di Scienza e Vita Ravenna, Maria Rosa Prati, Presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Ravenna-Cervia (info: comitato.promotore.carlo.camerani@gmail.com).