RUGBY / Trasferta a Livorno per il Romagna RFC che tenta di difendere il primato

Fermati dal Florentia con un bruciante pareggio, arrivato sul filo di lana, i galletti hanno perso l’occasione di staccare le inseguitrici, ma si sono confermati in testa alla classifica e imbattuti. Difendere il primato è dunque l’obiettivo di questa nuova sfida, ultima fatica prima della pausa del campionato per il Sei Nazioni previste per le due prossime domeniche.

Ad attendere i galletti un’avversaria insidiosa come il Livorno, che dopo un avvio di stagione in salita sta risalendo la classifica e punta ad avvicinarsi al terzetto di testa. Il confronto dell’andata era stato piuttosto combattuto e soltanto grazie a una rimonta di grande carattere i galletti lo avevano risolto a proprio favore, lasciando ai livornesi solo i due punti di bonus. Su un campo ostico come quello di Livorno servirà lo stesso atteggiamento grintoso e grande attenzione, davanti a una compagine che c’è da aspettarsi darà parecchio filo da torcere ai galletti.

Inizio partita alle 14:30, Stadio Montano di Livorno, arbitro Lorenzo Sacchetto.

I 25 convocati del Romagna per questa trasferta sono: Assirelli, Baldassarri, Bertoni, Buzzone, Caminati, Coppola, Di Franco, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Maffi, Manuzi, Maroncelli, Martinelli, Onofri, Paganelli, Pirini, Saporetti, Sgarzi, Tauro, Urbinati, Velato, Villani.



Under 18 - Anche per il Romagna Under 18 gennaio si chiude con una trasferta in terra toscana: i galletti saranno ospiti del Florentia, fanalino di coda della classifica. Reduce da due sconfitte senza punti, il Romagna vuole invertire la rotta e tornare a muovere la classifica, ma sul suo cammino incontra un avversario assetato di punti e di vittorie fondamentali in ottica salvezza. L’andata si era chiusa con una netta affermazione dei galletti, che dovranno dunque cercare di ripetersi per chiudere in positivo un gennaio avaro di risultati.



Campionato di Serie B –XII giornata:

Livorno-Romagna

Siena-Civitavecchia

Arieti Rieti-Parma 1931

Reno Bologna-Florentia

Modena-Jesi

Amatori Parma-Vasari Arezzo

Classifica: Romagna 49, Florentia 47, Civitavecchia 45, Livorno 37, Amatori Parma e Modena 28, Parma 1931 25, CUS Siena 19, Jesi 17, Arieti Rieti 14, Reno Bologna 10, Vasari Arezzo -7 (Parma 1931 e CUS Siena 1 partita in meno).