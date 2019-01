Teatro comico. All'Alighieri arriva "L’Artusi, bollito d’amore" con Vito e Maria Pia Timo

Siamo a Firenze, sul finire dell’800, nella grande cucina di un romagnolo illustre in cui odori di soffritto, inchiostro e lumi a olio si diffondono nell’aria.

Aneddoti, segreti, ingredienti e ricette sono racchiusi in un quaderno destinato a diventare uno dei libri più venduti al mondo, “la Bibbia” di ogni mamma italiana, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene.

Ma l’Artusi, come lo si chiama in famiglia, chi l’ha scritto?

Lui, Pellegrino, o la sua governante Marietta? Chi era il cuoco? Artusi, Marietta o il marito di lei? Chi mangiava meglio e di più? Marietta, l’Artusi o i suoi gatti?

Tra ricostruzione storica e fantasia, amori e gelosie, in scena una commedia esilarante sulla nascita del libro che ha unito il gusto, la lingua e gli animi di un’intera nazione.

Due grandi attori comici, Vito e Maria Pia Timo, apparecchieranno per il pubblico una tavola ricca di personaggi, risate, colpi di scena, piatti e portate da leccarsi i baffi.

Biglietti: da 12 a 24 Euro. La vendita dei biglietti sarà effettuata la sera stessa di spettacolo, a partire dalle ore 20, presso la biglietteria del Teatro Alighieri.

Info: 0544/249244 - www.accademiaperduta.it – www.teatroalighieri.org