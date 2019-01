Al Campus di Ravenna torna Unijunior. Conoscere per crescere. Al via la terza edizione

Al via la terza edizione di Unijunior, il ciclo di lezioni per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni tenute nel Campus di Ravenna dai docenti dell'Università Alma Mater di Bologna. Il nuovo ciclo di lezioni prenderà il via sabato 2 febbraio e si concluderà sabato 6 aprile con la festa finale di consegna dei diplomi.