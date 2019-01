Incidente. Piangipane, 70enne al volante perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato

Mercoledì 30 gennaio 2019, alle 15,30, una 70enne al volante di un'auto ha perso il controllo del veicolo finendo nel fossato che costeggia la carreggiata in via Palazza, a Piangipane. La donna, che non ha mai perso conoscenza, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco ed in seguito trasportata col codice rosso all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna dai sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente si è recata la Polizia Municipale per gli accertamenti del caso dal momento che, la dinamica dell'accaduto, non è ancora stata chiarita.