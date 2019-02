Concerti. Al Bronson arriva l'hip-hop afrofuturista degli Shabazz Palaces

Oggi, sabato 9 febbraio, alle ore 21.30 al Bronson di Madonna dell’Albero arriva l'hip-hop afrofuturista degli Shabazz Palaces. Il duo, composto da Ishmael Butler/Palaceer Lazaro e dal multi-strumentista Tendai “Baba” Maraire, è tornato con un doppio concept album: “Quazarz: Born On A Gangster Star” e “Quazarz Vs. The Jealous Machines”, che racconta la storia di Quazarz, un emissario musicale, un "essere senziente in missione in Amurderca per esplorare il nostro mondo". In apertura, Black Fanfare, al secolo Demetrio castellucci, presenta i suoi nuovi lavori nel campo dell'elettronica.